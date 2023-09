GUAY, Pauline Leclerc



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, Québec, le 19 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée, entourée de l'amour de ses enfants, dame Pauline Guay (née Leclerc). Native de Drummondville, elle était la fille de feu dame Delvina Auger et de feu monsieur Georges Leclerc. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil outre le père de ses enfants, monsieur Jean Guay, ses 5 enfants : Alain (Sylvie St-Hilaire), Pierre (Brigitte Déry), Claude (Diane Masson), Marie France (Daniel Girard), Lyne (Marc Beaumier); ses 7 petits-enfants : Catherine Daneault (Danny Lamoureux), Jenny Daneault-Guay (Julien Levasseur), Marie-Christine Guay (Marc Jalbert), Stéphanie Guay (Vincent Lamontagne), Keven Guay (Ariane Gervais), Jérémy Guay-Girard (Alexanne Bolduc-Laroche), Walter Beaumier (Noémie Robitaille); ses 10 arrière-petits-enfants : Jessy Lefrançois, Élianne Lefrançois, Émilie Lefrançois, William Daneault, Félix Daneault, Liam Jalbert, Jackson Jalbert, Lewis Jalbert, Henri Lamontagne, Mélodie Lamontagne; sa soeur, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs : feu Maurice (feu Berthe Denis), feu Gisèle, Jeannine (feu Gérard Lefebvre), feu Jacques (feu Ginette Caron), François (Jeannine Lapierre), Fernand (feu Marceline Guimond) et Normand. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, de nombreux ami(e)s et Mademoiselle Pénélope son petit ange gardien. Les membres de la famille recevront les condoléances à :de 13h00 à 15h00.Ses cendres seront inhumées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité 3 Ouest Saint-Augustin, pour les bons soins prodigués ainsi que l'accompagnement dans ces derniers moments. Des remerciements à son médecin de famille Catherine Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1-888-939-3333.