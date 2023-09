GENOIS, Manon



Au CHSLD de Charlesbourg, le 5 septembre 2023, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Manon Genois, épouse de monsieur Langis Genois, fille de feu monsieur Jean-Paul Genois et de feu dame Rita Déry. Elle a été cofondatrice de l'Érablière Genois inc. et demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances en l'église de St-Raymondde 9h à 11h.. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, madame Genois laisse dans le deuil ses enfants : Rosalie (Yannick), Marie-Soleil et Andy (Myriam); ses petits trésors : Abygaëlle, Zoélie et Henry; ses frères et soeurs : Jean-Luc (Lyne), Lucie, Gilles (feu Lucille), Claude (Nicole) et Conrad (Marlène); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Genois : Reine-Aimée (René), Lina (Roger), Francine (Claude), Paul-Aimé (Diane), Donald (Lina), Jacynthe, Mario (Gisèle), Sylvie, Yoland et Hugues (Alain) ainsi que plusieurs tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soin à domicile du CLSC de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec. https://sla-quebec.ca/je-veux-aider/faire-un-don/