Début de chasse canon à Anticosti

Les différents observateurs du milieu l’avaient prédit, l’actuelle saison de chasse du cerf de Virginie à Anticosti serait exceptionnelle. Les premiers chasseurs leur ont donné raison en récoltant de très beaux mâles adultes.

« Tous les indices étaient réunis pour que la saison de chasse 2023 soit mémorable, d’expliquer le responsable du service à la clientèle de Sépaq Anticosti, Daniel Lévesque. Il y avait abondance de bêtes non seulement au village de Port-Menier, mais aussi un peu partout sur le territoire. Nos gens sur le terrain observaient qu’il y avait des chevreuils, mais aussi, qu’ils étaient en pleine santé, ce qui signifie que l’hiver a été clément. »

Effectivement, lors de mon séjour de pêche du saumon, à la fin du mois de mai dernier, j’avais remarqué que les chevreuils étaient abondants et surtout que les mâles avaient commencé beaucoup plus tôt la formation de leur bois.

Aussi, il y avait beaucoup de veaux, ce qui démontrait que la reproduction avait été bonne. En nous rendant au sanctuaire de Baie-Sainte-Claire, nous avions observé des mâles adultes avec des panaches déjà impressionnants aussi tôt en saison. Toutes les conditions étaient réunies pour que les chasseurs connaissent du succès.

LE BON VIEUX TEMPS

Dès le début de la saison, plusieurs chasseurs ont récolté de très beaux mâles adultes de six pointes, huit pointes et même plus, une situation qui ne s’était pas vue depuis quelques années.

À une certaine époque, nous nous rendions chasser en début de saison et les mâles étaient visibles partout. Vraiment, nous avions l’impression d’être dans le paradis de chasse que doit être Anticosti. Depuis quelques années, ils se faisaient plus rares, plus difficiles à voir. Non pas qu’il n’y en avait pas, mais leur quantité avait diminué.

Cette saison, on peut dire que le chevreuil a repris sa place de choix sur les différents secteurs de l’île. Ils n’ont pas été importunés par les grosses pluies et les grands vents du printemps. La nourriture est abondante, ce qui leur permet d’y avoir accès facilement.

Photo fournie par Sépaq Anticosti

Le gros avantage de la population de chevreuils de l’Île, c’est qu’il n’y a pas de prédateurs comme le coyote ou le loup. Il ne reste donc que l’hiver comme possible ennemi pour décimer la population. S’il est clément, ce qui a été le cas cette année, la population de chevreuils est gagnante. Aussi, comme elle est très élevée, avec de bonnes conditions, il n’est pas impossible de voir une augmentation très rapide. C’est ce qui s’est produit. La magie d’Anticosti qui opère.

PLUS DE TERRITOIRES

En faisant l’acquisition d’une partie du territoire de la pourvoirie Safari Anticosti, un coup de maître réussi par l’ancien directeur Robin Plante, Sépaq Anticosti a pu augmenter de façon très importante son offre de chasse dans l’est de l’île.

« Nous sommes en mesure d’offrir d’excellentes conditions de chasse et des séjours de qualité dans les secteurs de Chaloupe et de Rivière Bell entre autres, poursuit Daniel Lévesque. Les amateurs ont le choix entre le plan américain et le plan européen. Pour la présente saison, il nous reste encore des places disponibles pour les chasseurs qui voudraient découvrir ces territoires uniques, où se cachent de très beaux chevreuils, en pleine santé. Les grands mâles sont de retour. »

Si vous décidez de vous rendre chasser sur ces nouveaux territoires, vous serez transportés depuis Montréal et Québec jusqu’à l’aéroport de Saumon, situé dans l’est de l’Île. Il s’agit d’un vol direct de Nolinor. En peu de temps, vous serez rendus à destination, tout près de votre territoire de chasse.

Pour en savoir plus sur les forfaits disponibles présentement pour cet automne, vous pouvez joindre les gens de Sépaq Anticosti au 418 535-0231 ou au 1 800 463-0863.

Orignal, changements réglementaires

En raison des problèmes éprouvés par la population d’orignaux du Québec, des modifications réglementaires ont été apportées dans plusieurs zones de chasse. Dans les zones 2 et 27, les inventaires aériens ont indiqué une diminution de la population d’orignaux. Dans la zone 2, il est interdit de chasser la femelle pour l’ensemble de la zone et interdit de chasser la femelle et le faon dans les zones d’exploitation contrôlée (zecs) pour la saison 2023. Dans la zone 27, il est interdit de chasser la femelle et le faon pour une période indéterminée. Ces mesures sont mises en place pour favoriser la croissance de la population d’orignaux.