FILION, Nancy



À Québec, le 30 août 2023, à l'âge de 54 ans et 1 mois, est décédée madame Nancy Filion épouse de monsieur Stéphane Lafaut. Elle était la fille de feu Pierrette Rock et de feu Paul-André Filion.Outre son époux Stéphane, elle laisse dans le deuil ses deux filles Frédérique et Ariane (Keven Grenier); de même que son frère jumeau Steve et sa soeur Josée (Alain Picard). Elle laisse également le conjoint de sa belle-maman Jean-Claude Labbé (feu Louise Dinel), le père de son conjoint Lionel Lafaut (Pauline Bérubé) et ses belles-soeurs Nathalie Lafaut (Denis Roy) et Valérie Lafaut (Christian Lavallée). Elle quitte aussi ses neveux et nièces : Marie-Laurence, Gabriel, Christophe, Vincent, Myriam, Emmanuelle, Gabriel, Raphaël et Alicia-Rose. Nancy laisse également plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, consoeurs, confrères, amis et amies dont ses trois très spéciales : Josée Nault, Valérie Bilodeau et Marisa Moscini. La famille vous accueillera pour les marques de sympathie au :à compter de 9h00.en présence des cendres. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Charles à Québec. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'urgence de l'Hôpital Saint-Sacrement pour tous les efforts déployés afin de maintenir Nancy en vie et pour leur bienveillance après le décès. Selon les volontés de Nancy, tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Don en ligne : https://www.pediatriesocialequebec.org/