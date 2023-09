GINGRAS, Alain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 août 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé Maître Alain Gingras, fils de feu Paul Gingras et feu Louise Roy. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Jocelyne (Donald Sheedy), Pierre (Maryse Delachevrotière), Gilles (Dorris Nadeau), Christiane (Gilles Béchard) et Denis (Louise Bérubé); ses neveux et nièces : Catherine Sheedy, Daniel, Mathieu, Caroline et Marie-Michelle Gingras, Nathan et Sara Béchard; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Francine, au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement à son infirmière de nuit, Mme Claudette, pour l'attention et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au :le vendredi 22 septembre à compter de 18h jusqu'à 20h, ainsi que le samedi 23 septembre à compter de 9h.