SCIASCIA, Calogero (Charly)



À son domicile, le 31 août 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Calogero (Charly) Sciascia, fils de feu Calogero Sciascia et feu Guiseppa Lamantia. Il laisse dans le deuil ses oncles et tantes, son ami proche : Jean Verreault, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aucompter de 10 h.