BRÉARD, Charles



Au Centre multi SSS Chauveau, le 23 août 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Charles Bréard, époux de madame Marie Cormier Bréard, fils de feu dame Lucienne Pépin et de feu monsieur Henri Bréard. Il demeurait à Neufchâtel. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation., et de là au cimetière St-Charles pour l'inhumation des cendres. Il laisse dans le deuil, sa conjointe Marie Cormier Bréard, ses enfants : Jean-Sébastien, Catherine (Claude St-Gelais), Nicolas (Geneviève Labrecque), Mathieu (Annie Sheehy); ses petits-enfants : Logan, Yasmine, Alicia, Tristan, Lexie, Amélie, Nicolas. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Lucille (feu Edgar Robitaille), Georgette (Yvon Rochon); son beau-frère André Cormier, son neveu Alain Rochon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôpital Enfant-Jésus et Hôpital Chauveau pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église de Saint-André, 10680 boul. Savard, Québec, G2B 2P2.