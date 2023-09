BOUCHARD, Thérèse



Le 27 août 2023, est décédée dame Thérèse Bouchard de Rivière-à-Pierre, à l'âge de 78 ans, à l'Hôpital Saint-François d'Assise.Elle laisse dans le deuil sa nièce Odette (Michel), sa belle Léa et Kévin (Émilie); son neveu Martin (Mélanie) et leurs enfants Francis (Kimberley), Thomas, Antoine et Xavier; ses belles-sœurs Raymonde Lavoie et Mariette Laberge, son amie Suzanne Houde ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs l'ayant précédée : William (Marielle), Jean-Paul (Ghislaine), Marguerite (Jean-Marie), Gérard (Jeanne d'Arc), Charles, Louis, Normand et Pauline (Jean-Hugues). La famille tient à remercier le Dr Charles-Antoine Vigneault ainsi que le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur support. La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. La famille tient à remercier le Dr Charles-Antoine Vigneault pour les bons soins prodigués et sa bienveillance.