EN VIDÉO | «J’ai rarement vu un pareil bordel» à Montréal

Un ancien conseiller municipal de la Ville de Montréal a dénoncé l’état de la circulation dans la métropole en publiant un TikTok dans lequel il a fait part de son périple à travers les fermetures et les travaux qui bloquent la circulation.

Nicolas Tétrault qui a siégé au conseil municipal de Montréal dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de 2001 à 2005, a mis deux heures pour se rencontre au centre-ville de Montréal en partant de Pierrefonds, cette semaine.

Dans un TikTok publié mercredi, il affirme «n’avoir jamais vu autant de circulation à Montréal. C’est impossible de se rendre au centre-ville. Ça n’a aucun sens», dénonce-t-il.

Parti de l’arrondissement Pierrefonds à 8h du matin, il n’était toujours pas rendu à destination, 90 minutes plus tard.

«Je ne sais pas ce qui se passe à la Ville de Montréal, la mairesse, pis son équipe et les fonctionnaires, mais c’est un vaste terrain de stationnement! C’est comme ça partout!»

Il explique que même en utilisant l’application Waze, qui aide à contourner les entraves de la route, il reste peu d’option pour se rendre à destination.

Par ailleurs, il est stupéfait par les nombreuses voies réservées aux autobus, qui ne semblent pas très efficaces.

«Y-a-t-il quelque chose de plus stupide que toutes les voies réservées nord-sud, est-ouest où il ya un autobus qui passe à toutes les 15 minutes, et pendant ce temps-là tous les autres citoyens n’ont pas le droit d’utiliser la voie de droite. C’est d’un ridicule éhonté. C’est comme si on faisait tout pour rendre la vie des gens difficile, pour étouffer le poumon économique du Québec, le centre-ville de Montréal», ajoute-t-il dans sa vidéo.

«Je pense qu’il est temps de faire un ost** de gros ménage à l’Hôtel de Ville de Montréal. J’ai rarement vu un pareil bordel dans ma ville», conclut-il.

Sa publication a recueilli plus de 2000 «j’aime», et 570 commentaires, la majorité étant en accord avec les propos de l’ex-conseiller municipal.

Certains disent également que se déplacer en vélo leur prend souvent moins de temps que de le faire en voiture.

«Ça me prend entre 40min et 1h30-2h pour aller au travail de l’Est de l’Île jusqu’à Westmount... l’enfer!», exprime une internaute.

«On est sur la Rive-Nord et on aimait beaucoup aller souper, aux festivals à Montreal et là on n’y va plus parce que c’est toujours l’enfer!!!», déplore une autre personne.

«J'habite le sud-ouest depuis 44 ans et je viens de vendre, je n'en peux plus», dit un autre internaute.

«Un jour toutes les entreprises vont quitter le centre-ville, et ça sera over pour elle [Valérie Plante]», estime un citoyen.