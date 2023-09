«English week» à Garneau: une tempête dans un verre d’eau

Selon certains observateurs peu avisés, en bons colonisés, des enseignants du Cégep Garneau à Québec ont fait la promotion de l’anglais, au détriment du français, lors d’une semaine thématique intitulée « English week ».

Je précise tout de suite que je suis enseignant en histoire au Cégep Garneau.

Comme j’interviens dans les médias, des journalistes m’ont approché dès mercredi matin pour savoir ce que je pense de cette « controverse ». J’ai d’abord décliné.

Pourquoi le faire maintenant ? En raison de la désinformation et de la récupération politique. Ce sont les déclarations du premier ministre et de la ministre de l’Enseignement supérieur qui m’ont profondément choqué.

Rétablir les faits

Qu’est-ce que cette « English week » qui a poussé M. Legault à rabrouer le cégep et Mme Déry à recourir à ton autoritaire pour semoncer vertement une maison d’enseignement qui négligerait la promotion de la langue française ?

Rien de plus qu’une activité ludique parmi de nombreux autres projets pédagogiques et semaines thématiques. Tout au plus, une suggestion de parler en anglais à l’extérieur des cours. Aucun caractère obligatoire, absolument rien de coercitif pour les étudiants et le personnel enseignant.

Non seulement Mme Déry ne sait pas de quoi elle parle, mais on s’attendrait qu’elle utilise sa tribune pour souligner les bons coups avec autant de vigueur. Serait-ce trop lui demander de s’informer avant de basher ?

La ministre ignore-t-elle l’organisation de notre Semaine de la littérature francophone ? Connaît-elle l’existence des jeudis « On connaît la chanson » qui mettent en valeur des artistes et écrivains francophones ?

Le Cégep Garneau s’est également doté d’un magnifique centre qui a pour nom « L’Espace du français ». Il est dédié à la valorisation de la culture francophone.

Mme Déry peut aisément prendre connaissance de notre politique de correction du français qui s’applique à tous les cours offerts au Cégep Garneau.

Populisme bas de gamme et récupération politique

La protection de la langue française est un souci quotidien pour le corps professoral. Je suis particulièrement inquiet pour son avenir dans cet océan anglophone qu’est l’Amérique du Nord.

Cependant, je suis aussi préoccupé par des demandes légitimes d’étudiants qui souhaitent développer une bonne connaissance de l’anglais. Pas pour rien que des cégeps comme Dawson ou St. Lawrence connaissent beaucoup de succès auprès de cette clientèle.

Que des cégeps francophones veuillent attirer ces étudiants en dynamisant leur enseignement de la langue anglaise n’empêche en rien l’enseignement du français et le rayonnement de la culture francophone.

M. Legault et ses ministres ont préféré la désinformation et le populisme au respect des faits et de la nuance. Je n’ai vu personne de son cabinet dans les murs du cégep hier.

Il faudrait être bien naïf pour ne pas y voir autre chose que de la récupération politique facile pour rassurer une partie de sa clientèle électorale. Nous sommes en droit de nous attendre à plus. Des excuses et une visite chez nous, Mme Déry ?