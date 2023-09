PAQUET, Brian



À l'IUCPQ, le 20 août 2023, à l'âge de 78 ans, entouré de l'amour de son épouse et de ses filles, est décédé monsieur Brian Paquet, époux de France Paradis. Il était le fils de feu dame Lyla Montgomery et de feu monsieur Russell Paquet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12h à 17h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse France; ses filles : Jennifer (Yves Laurencelle) et Jessica; son frère Allan (Lynda Forsyth) et sa soeur Marion; ses belles-sœurs de la famille Paradis : Isabelle et Renée ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de très nombreux ami(e)s. Il laisse également derrière lui les gens du milieu agricole, des courses attelées et tous ses amis les animaux. La famille désire remercier le personnel du 5e étage de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur humanité, leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation ACFA (au cœur des familles agricoles), 600, rue Benoît, St-Hyacinthe, QC, J2S 1L6, tél. : 450 768-6995, https://acfareseaux.qc.ca/contact/