BEAUBIEN, Jean



Entouré de l'amour des siens, à la Résidence Côté Jardins, le 18 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean Beaubien. Il était l'époux de madame Louise Turcotte, fils de feu madame Jeanne Talbot et de feu monsieur Gérard Beaubien. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 22 septembre de 19h à 21h et le samedi 23 septembre 2023 de 9h30 à 10h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien aimée Louise Turcotte; sa fille unique et adorée Caroline; sa petite-fille chérie Mylia; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turcotte : feu Paul Eugène (feu Ruth Gobeil), feu Robert (Cécile Tremblay), feu Françoise (feu James Blackburn), feu Louis-Georges (Margot Bélanger), feu Fernand (feu Ida Lavoie), Claudette (feu Pierre Beaulé); neveux, nièces, cousins, cousines des familles Beaubien et Turcotte ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincère remerciement à tout le personnel de la Résidence Côté-Jardins pour les bons soins prodigués, leur écoute et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Dr Julien, 4765 rue Sainte-Catherine E, Montréal, Qc, H1V 1Z5, tél : (514) 527-3777, https://fondationdrjulien.org/ et/ou à la Résidence Côté Jardins, 880 Av. Painchaud, Québec, Qc, G1S 0A3, (418) 688-1221, https://jardins-hsl.com/