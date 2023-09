DUBUC, Jean-François



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 septembre 2023, entouré de l'amour et de la bienveillance de sa famille, est décédé monsieur Jean-François Dubuc, conjoint de madame Lyne Lafortune. Il était le fils de feu madame Thérèse Laplante et de feu monsieur Jean-Paul Dubuc. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifIl reposera par la suite au columbarium du centre commémoratif. Jean-François laisse dans le deuil sa conjointe Lyne Lafortune; sa belle-mère Denise Salois (feu Gérard Lafortune); ses enfants: Karine (Guillaume Levesque) et Simon; les enfants de sa conjointe: Jérémie Lampron (Sébastien Bouchard) et Maxime Lampron (Kristen Lampron); ses petits-enfants: Rosalie, William, James, Samuel, Olivier, Élliot et Félix sa belle-soeur: Josée Lafortune (Yvon Laprade) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Daniel (Monique Plourde) et feu Murielle (Claude Laroche).Un remerciement spécial au personnel de l'IRDPQ et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et à la rhumatologue Valérie Leclerc pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'association pulmonaire du Québec, L'Association pulmonaire du Québec, 200-4115, rue Ontario Est, Montréal QC H1V 1J7. https://poumonquebec.ca/faire-un-don/ (onglet à la mémoire de…)