DUTIL, Nicole



Au CHU - CHUL, le 15 août 2023, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Nicole Dutil, fille de feu madame Marguerite Trépanier Dutil et de feu monsieur Joseph Polydore Dutil. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 11h15.. L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louis Paré (Chantal Fily), Anne, Martine et Catherine (Marc); ses petits-enfants : Yann Fily-Paré, François Fily-Paré (Marie Isabel Aguirre), Isabelle Fily-Paré (Éric Chartier), Geneviève Fily-Paré (Jonathan Lavoie), Rachelle (Mostafa), Henri (Sofia), Vichea et Qiang; ses arrière-petits-enfants : Ariane, Gabriel et Xavier; sa soeur Lise, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont ses frères Claude, Michel et Pierre, ses parents, son ex-époux René Paré et plusieurs ami(e)s.