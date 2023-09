SÉNÉCHAL, Camille



Au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli le 15 juin 2023, est décédé à l'âge de 90 ans et 9 mois, monsieur Camille Sénéchal époux de feu dame Bernadette Michaud et conjoint de feu Raymonde Côté Nys. Il était le fils de feu Jules Sénéchal et de feu Jeanne-D'Arc Poirier. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h à 14 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Diffusion web disponible, voici le lien: https://diffusionwebs.com/mariuspelletier25/ Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Michèle Goulet), Luc (Eve Doyon), Anne (Michel Létourneau); ses petits-enfants adorés : Laurie et Jacob Sénéchal; ses beaux-petits-enfants : Emy Lévesque, Pierre-Olivier et Marc-Antoine Létourneau. Il était le frère et le beau-frère de: Bernadette (feu Fernand Guay), feu Jean-Pierre (feu Louise Tremblay), feu Germaine (feu Jean Foster), feu Mariette (feu Urbain Blanchet), feu Roland (feu Madeleine Gagnon), Denise (Pierre Bélanger), Marcel (Huguette Martineau), feu Esther, Benoît (Jacqueline Chiasson), Daniel. De la famille Michaud, il était le beau-frère de feu Armand et de feu Marie-Marthe. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel du CHSLD Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leur grande humanité et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer, don en ligne: https//www.jedonneenligne.org/fqsa/DIM ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet. Don en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet.