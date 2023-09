RIVARD, Diane



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 août 2023, à l'âge de 72 ans et 4 mois, est décédée madame Diane Rivard, conjointe de monsieur Florian Boutin. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Rivard et de feu dame Gabrielle Forget. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Armagh. La famille accueillera parents et amis(e)s à lale samedi 16 septembre 2023 à compter de 12h. Une liturgie de la Parole aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Florian; ses enfants : Julie (Léandre Mercier), Jean-François (Laurence Loisel-Goudreau), son adorable petite-fille Charlie, sa soeur feu Micheline (feu Albert Pepin), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Germaine (feu Félicien), Jeanne-D'Arc (feu Lionel), feu Thérèse (feu Carlo), feu Roger (Madeleine), feu Gisèle (feu Armand), feu Evariste, feu Raymond, Edouard (feu Marie), Jean-Guy (Yolande), Réjeanne (feu Gaston). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s, de même que son filleul Jean-Dominic. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital de Montmagny, tout particulièrement le Dr Ismaël Daudelin, pour la qualité des soins prodigués, leur dévouement et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/ways-to-give/in-memory-and-in-honour-donations ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. La direction a été confiée à la