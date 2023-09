MORIN, Raymond-Marie



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 juillet 2023, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé monsieur Raymond-Marie Morin, époux de madame Yvette Normand Morin, fils de feu madame Parvilla Rioux et de feu monsieur Henri Morin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Yvette des 56 dernières années, il laisse dans le deuil sa fille Michelle et son gendre Jean-Philippe Bergeron; ses sœurs Ghyslaine, Henriette (feu Gérard Rivard), Gabrielle (André Payer), Francine et Denise. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs Denise Bourgeois (feu Roland Morin), Anita Richard (feu Guy Morin), Clémence Crane (feu Fernand Morin), Annette Drapeau (feu Jean-Louis Morin), Candide Lefebvre (feu Denis Normand) et Céline Normand (Robert Blais), ses neveux et nièces, ainsi que leurs enfants, ses cousins, ses cousines et ses amis(es). Il fut précédé par ses sœurs Madeleine et Danielle Morin et ses beaux-frères feu Régis Normand (feu Édith Mercier) et feu Germain Normand. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h .L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Thomas de Montmagny à une date ultérieure.Remerciement spécial au personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin Des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org.