Football universitaire: des retrouvailles entre le Rouge et Or et les Carabins présentées à guichets fermés

Rencontre à guichets fermés et deux équipes invaincues parmi les quatre meilleures au pays, tout est en place, dimanche, au PEPS, pour un duel au sommet entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal.

Le dernier duel entre les deux grands rivaux est encore bien frais dans la mémoire des partisans des deux formations. Dans une fin dramatique où un rouge sur un placement raté a joué un rôle décisif, le Rouge et Or l’avait emporté par la marque de 25-24, en route vers le 11e titre national de son histoire.

« Ce sont deux très bonnes équipes qui vont s’affronter et il n’y a pas de favoris ou de négligés, a affirmé l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin. Je ne sens pas que nous sommes supérieurs. Alors que les Carabins misaient sur tous leurs effectifs à la Coupe Dunsmore l’an dernier, nous avions eu droit à un match très, très serré. »

Si la victoire et l’exclusivité du premier rang du RSEQ sont bien entendu l’objectif, Constantin met les choses en perspective. « Mon message aux joueurs en début de semaine est qu’il s’agit de notre match le plus important depuis le début de la saison, mais il ne définira pas notre année. Cette rencontre contre une très, très bonne équipe va nous permettre de nous évaluer. On veut gagner, mais le plus important sera de voir quelle équipe s’améliorera le plus d’ici la fin de la saison. »

Marco Iadeluca abonde dans le même sens. « Ce match nous permettra de vérifier où nous sommes rendus dans notre progression, a indiqué le pilote des Bleus. On connaît un bon début, mais nous sommes conscients que nous avons joué seulement deux parties. Nous affronterons une très bonne équipe dans un stade rempli et nous allons rencontrer de l’adversité. C’est toujours le fun de se retrouver dans un environnement hostile. »

Des Carabins en santé

Limitée à seulement 163 points la saison dernière, au dernier rang du RSEQ, l’offensive des Carabins ne payait pas de mine. Avec 86 points en deux rencontres depuis le début de saison, l’unité du nouveau papa Gabriel Cousineau tend à démontrer que 2022 n’est qu’un mauvais souvenir.

« Nous sommes en santé et ça change tout, a résumé Iadeluca. Nous n’avons pas eu le même alignement deux parties consécutives l’an dernier. L’autre aspect important est que l’unité offensive est beaucoup plus mature, notamment notre ligne offensive, où nos deux bloqueurs et notre centre sont des gars de troisième année. Ça prend quelques années afin que tout tombe en place. Et pour la première fois depuis que je suis en poste, nous avons pu passer tout un hiver ensemble au CEPSUM. »

Jonathan Sénécal au sommet de sa forme

Ennuyé par un claquage une bonne partie de la saison dernière, Jonathan Sénécal est de nouveau en pleine santé et il a ajouté 15 livres de muscles à sa charpente.

« La défaite à la Coupe Dunsmore nous a vraiment motivés et nous avons tout donné pendant la saison morte, a souligné le pivot des Bleus. Nous sommes passés à un autre niveau. Avec toutes les blessures l’an dernier, on a fait avec ce qu’on avait, mais on mise maintenant sur une offensive explosive et mature. Je n’ai pas eu besoin de courir lors des deux premières parties parce que j’étais bien protégé, mais je n’hésiterai pas à utiliser mes jambes si nécessaire. »

Constantin est pleinement conscient que Sénécal est la pierre angulaire de l’offensive des Carabins. « Jonathan a complété près de 80 pour cent de ses passes [79 pour cent] et il est en pleine possession de ses moyens, a-t-il indiqué. Il mise aussi sur un groupe de receveurs et une ligne offensive améliorés. Leur offensive passe par leur quart-arrière. On ne peut pas arrêter un quart-arrière de sa qualité, mais l’objectif est de le ralentir. »