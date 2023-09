Gala de l’industrie: le «Bye Bye» et la série de Xavier Dolan décorés

Le Bye Bye et la série de Xavier Dolan La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé ont remporté respectivement six et trois statuettes, jeudi soir, lors du Gala de l’industrie des 38es prix Gémeaux.

Le Bye Bye de 2022 a été décoré pour la meilleure direction photographique ou éclairage (Donat Chabot), le montage (Guillaume Choquette, Jean-Pierre Demers, Dominic Montplaisir, Samuel Ranger), les décors (Christian Legaré et Corinne Montpetit), les costumes (Marie-Lynn Beaulieu), les maquillages et coiffures (Ann-Louise Landry, Denis Parent, Caroline Pelletier, Stéphane Tessier) ainsi que l’habillage graphique (Étienne Bergeron, Guy Bouchard, Thierry Laperle, Samuel Ranger, Benoit St-Jean).

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, une série disponible sur Club illico et diffusée en ce moment à Télé-Québec, a obtenu les prix, côté fiction, pour la meilleure photographie (André Turpin), le montage (Xavier Dolan et Stéphane Lafleur) et la musique originale (David Fleming et Hans Zimmer).

Parmi les 34 gagnants de la soirée – dont 31 qui étaient récompensés pour la toute première fois –, soulignons au passage le travail des équipes de Canadiens Nordiques: la rivalité, Chefs de bois 2, Complètement lycée, Désobéir: le choix de Chantale Daigle, Du monde, des mots, Face au diable de la Côte-Nord, Infoman 2022, Je vous salue salope, Larry, Lovaganza: La grande illusion, Lou et Sophie, Mégantic et Y’a du monde à messe.

La conseillère à la scénarisation Emmanuelle Beaugrand-Champagne est repartie pour sa part avec le Prix Gémeaux des artisans au cours de cette cérémonie animée par Nicolas Ouellet, laquelle était diffusée en ligne depuis la Grande-Place du Complexe Desjardins, à Montréal.

Deux autres cérémonies dimanche

Il reste deux cérémonies à cette semaine spéciale de célébrations de la télé québécoise. Toutes deux auront lieu dimanche, soit le Gala d’ouverture présenté dès 15 h sur ICI ARTV et animé par Nicolas Ouellet, et le Gala des 38es prix Gémeaux dès 20 h sur ICI Télé avec Pierre-Yves Lord à l'animation.