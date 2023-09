Gare à la qualité des câbles USB-C pour les nouveaux iPhone

Si l'omniprésence du port USB-C pour tous les téléphones (et la plupart des autres gadgets) est une bonne chose, il est absolument nécessaire d'étiqueter les câbles USB-C pour en comprendre toutes les capacités.

Au départ, l'USB-C est simple. Vous pouvez probablement saisir n'importe quel câble USB-C qui traîne pour recharger votre téléphone compatible. Mais à moins que vous ne fassiez très attention, l’ensemble câble-bloc d'alimentation pourrait ne pas recharger votre appareil à la vitesse optimale. En effet, il pourrait ne pas s'adapter aux normes et à la vitesse de recharge de votre téléphone.

Un câble censé tout faire

Outre la recharge, un câble USB-C peut transférer des données à très haut débit et même piloter des écrans. Mais comment savoir si ce câble atteindra la capacité de recharge de l’appareil à recharger ?

Par exemple, Apple a lancé deux nouveaux câbles capables d'une puissance de recharge de 60 W et 240 W, respectivement. Vous trouverez ci-dessous les images de la page produit. Vous remarquerez peut-être que l'un des câbles semble plus épais, mais qu'il n'y a pas de spécification ou de marquage indiquant sa vitesse en gigabits par seconde.

Apple

Câbles rapides en option

Bien qu'Apple ait adopté le port USB-C avec l'iPhone 15, les modèles de base continueront à bénéficier des vitesses USB 2.0 pour les transferts de données. Seuls les modèles 15 Pro prendront en charge des vitesses de transfert de données de 10 Gbit/s - alias « vitesses USB 3 » — mais vous devrez acheter un câble séparé pour cela.

USB 3.0, 3.1, 3.2...

L'USB ayant plusieurs versions en matière de transfert de données, il est difficile de savoir si Apple essaie de simplifier ou d'obscurcir les choses. Techniquement, la norme USB 3.0 prévoit un débit de 5 Gbit/s. C'est la spécification USB 3.1 qui a introduit les vitesses de 10 Gbit/s. De manière très pratique, l'USB 3.1 est également appelé USB 3.2 Gen 2×1 ou USB 3.1 Gen 2 ou SuperSpeed. Il existe également une spécification USB 3.2, qui prend en charge des vitesses de transfert de données de 20 Gbits. C'est assez simple, n'est-ce pas ?

Une norme USB-C qui emprunte celle de Thunderbolt

La complexité ne s'arrête pas là ; bien que les nouvelles normes comme l'USB 4 partagent un connecteur avec Thunderbolt 4 ou 5, les capacités diffèrent. Du moins, les câbles Thunderbolt sont susceptibles d'être marqués d'un logo Thunderbolt.

L'USB-IF, l'organisme qui certifie les câbles USB et en fixe les normes dans le cadre de l'USB Promoters Group, a tenté de résoudre ce problème en publiant des lignes directrices pour l'impression de logos sur les emballages et les câbles. Toutefois, ces directives sont facultatives et de nombreux fabricants n'affichent pas souvent ces logos. Avec le nouveau lancement, Apple a également sorti une série d'accessoires basés sur l'USB-C, mais on ne sait pas s'il y aura un étiquetage ou un marqueur visuel pour indiquer les différentes caractéristiques d'un câble.

De plus, outre le système ChromeOS de Google, les systèmes d’exploitation ne nous indiquent pas les capacités de transfert ni de recharge d’un câble qui est branché à l’ordinateur.

« Power Delivery »

Comme je l’ai écrit dans un précédent article sur les accessoires de voyage, il faut une mention PD ou Power Delivery sur l’emballage pour obtenir une capacité de recharge optimale. Les câbles étiquetés PD sont plus robustes, plus épais, et de meilleure qualité.

L'adoption par Apple de l'USB-C pour les iPhone et les AirPods devrait inciter de nombreux fabricants d'accessoires à sortir de nombreux câbles USB-C aux capacités différentes. Les fabricants qui font preuve de transparence en indiquant la capacité d'un câble sur l'emballage et sur le câble gagneront probablement en popularité, car il sera ainsi plus facile pour les utilisateurs de choisir un produit adapté.