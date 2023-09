Jean-Pierre Bergeron lance une campagne de sociofinancement pour achever son premier long-métrage, «Old Guys in Bed»

Le comédien Jean-Pierre Bergeron fait appel au public pour terminer la postproduction d’Old Guys in Bed, son premier long-métrage à titre de réalisateur. Il a récemment lancé une campagne de sociofinancement à laquelle ont déjà contribué Dany Turcotte, Chantal Lamarre et Michel Barrette.

Dans Old Guys in Bed, Paul, un homme esseulé de 60 ans, s’éprend de Bill, un immigrant hongrois de dix ans son aîné rencontré sur le web. La connexion est immédiate, les deux aînés développant rapidement une relation amoureuse virtuelle et passionnée, avant même de se rencontrer. Mais du jour au lendemain, Bill cesse abruptement de répondre à son compagnon, refusant systématiquement tous les appels et les messages de celui-ci.

Désemparé, Paul tentera par tous les moyens d’obtenir les réponses à ses questions, et ainsi recoller les pièces de son coeur brisé.

Semi-autobiographique

C’est après avoir vécu une situation semblable que Jean-Pierre Bergeron a eu l’idée de prendre la plume pour écrire ce premier film. Il avait lui-même rencontré virtuellement un autre homme vivant à l’étranger, développant durant trois mois un amour réciproque. Son copain a brusquement coupé tous les ponts, sans la moindre explication.

« Je n’avais plus aucun moyen de le contacter. J’avais déjà entendu parler du ghosting, mais je ne pensais pas que les gens faisaient ça à notre âge. Bref, j’étais complètement dévasté, j’ai souffert pendant un an et demi. J’étais obsédé par ma quête de vouloir des réponses, j’ai même pensé au suicide. L’écriture de ce film a été très thérapeutique pour moi. Ça m’a aidé à guérir », confie le cinéaste en entretien au Journal.

Old Guys in Bed a été tourné en 14 jours plus tôt cette année avec les acteurs Paul James Saunders (Alone with Mr. Carter), Duff MacDonald (Locke & Key) et Joan Hart (Le plongeur). Les dons récoltés via la campagne de sociofinancement serviront à assurer les frais de postproduction, notamment relatifs au mixage sonore et à la coloration de l’image. Au moment d’écrire ces lignes, Jean-Pierre Bergeron avait déjà récolté le tiers de son objectif total de 20 000 $.

Photo fournie par Jean-Pierre Bergeron

Pour plus de visibilité

Pour Jean-Pierre Bergeron, Old Guys in Bed s’inscrit dans une volonté avouée de Jean-Pierre Bergeron de montrer plus de personnages homosexuels âgés à l’écran. Cette mission ne date pas d’hier ; il l’avait amorcée avec son premier court-métrage, Alone with Mr. Carter, en 2011. C’est d’ailleurs dans le cadre de la sortie de celui-ci que le comédien était publiquement sorti du placard sur le plateau de l’émission Les francs-tireurs.

« Dans le milieu, dans mes amis et ma famille, la majorité des gens étaient au courant. Mais ça m’a pris un certain courage pour faire un coming out dans les médias », avance-t-il.

« Je ne savais pas si ça aurait un impact négatif sur ma carrière, que ça me priverait de rôles d’hommes hétérosexuels. Et finalement, ça a eu un effet positif ; on a continué de m’appeler pour les mêmes personnages qu’avant, en plus de me proposer des rôles d’homosexuels », poursuit-il.

À l’époque, Alone Mr. Carter a fait la tournée des festivals internationaux, présenté à quelque 35 endroits et primé à de nombreuses reprises. Et Jean-Pierre Bergeron ne cache pas avoir des ambitions semblables pour Old Guys in Bed. Sur les réseaux sociaux, le projet est déjà suivi par des internautes dispersés dans près d’une trentaine de pays.

« C’est clair que je voudrais que Old Guys in Bed voyage le plus possible. Je sais qu’il y a un public pour ce film, et pas seulement dans la communauté LGTB », indique-t-il.