La NASA se penchera sur les observations d’extraterrestres

La NASA a annoncé jeudi qu’elle analysera désormais toute information sur l’observation de phénomènes extraterrestres afin de les authentifier et d’en connaître l’origine.

« C’est la première fois que la NASA se penche sérieusement sur ces questions », commente l’astrophysicien Robert Lamontagne, qui a assisté à la conférence de presse de l’agence spatiale américaine diffusée en ligne de Washington, jeudi. À son avis, ce sont les pressions publiques qui ont amené l’agence américaine à s’intéresser aux possibles intrusions extraterrestres dans notre monde.

Au terme d’un an de réflexion, le groupe d’experts mandaté par la NASA pour réfléchir à son rôle en matière d’observations d’ovnis recommande non seulement d’analyser les observations rapportées par le public, mais aussi d’en mener elle-même à l’aide d’outils de mesure précis et bien calibrés.

La NASA fait valoir son « expertise considérable dans ce domaine pour utiliser le multispectral ou l’hyperspectral » et pourrait aussi utiliser l’intelligence artificielle « dans le cadre d’une campagne rigoureuse d’acquisition de données ». Voici ce que vous devez savoir.

Les ovnis sont maintenant des PAN

Le rapport de la NASA n’utilise plus le terme unidentified flying objects (UFO) (objets volants non identifiés ou ovnis, en français) mais unidentified aerial phenomena (UAP) (phénomène atmosphérique non identifié ou PAN).

Améliorer les données d’observation

Le rapport du groupe d’experts recommande que la NASA « joue un rôle prépondérant dans un effort gouvernemental pour comprendre » les phénomènes anormaux non identifiés comme les objets dans le ciel qui semblent provenir de l’extérieur de l’atmosphère terrestre.

« Un des problèmes auquel font face tous ceux qui veulent étudier sérieusement les possibles manifestations extraterrestres sur la Terre est que les données sont très peu précises, illustre M. Lamontagne. Les témoignages oraux comme visuels sont approximatifs et peu fiables. Avec cette annonce, la NASA veut prendre les choses en main. » Mais... ça se faisait pas avant, quoi ? J’ai toujours pensé que la NASA étudiait les phénomènes du ciel, les extraterrestres, etc.

Donner de la crédibilité aux ufologues

Il faut changer l’image des observateurs de soucoupes volantes. La NASA veut mettre sa crédibilité au service des observateurs de phénomènes anormaux, car les experts veulent changer « la perception négative entourant le signalement des PAN ». Cette image « constitue un obstacle à la collecte des données sur ces phénomènes ». Le fait que la population exprime une grande confiance publique envers la NASA est « essentiel pour communiquer les résultats sur ces phénomènes aux citoyens ». Elle promet de recourir à une démarche scientifique rigoureuse et transparente.

La NASA veut des échantillons de « momies extraterrestres »

À la conférence de presse, on a demandé aux experts de la NASA de commenter la découverte alléguée de deux « corps non humains » trouvés dans une mine et exposés au parlement mexicain le 12 septembre. Le président de la NASA, Bill Nelson, a invité ceux qui en ont fait la découverte à partager des échantillons aux centres de recherche qualifiés pour en faire l’analyse. « Il a rappelé que lorsque les astronautes de la NASA ont rapporté des échantillons de pierre lunaire, ils les ont distribués dans des équipes internationales qui en ont fait la demande pour que la démarche scientifique suive son cours », relate Robert Lamontagne.