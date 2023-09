Le cégep Garneau s’écrase et anglicise ses étudiants

À Québec le cégep Garneau veut que ses étudiants et ses professeurs parlent anglais pendant toute une semaine, à l’occasion d’une semaine anglaise.

La décision du cégep est aberrante. Elle dénote un tel manque de jugement chez ceux qui l’ont prise que les responsables de cette horreur politique et pédagogique devraient être démis de leur fonctions.

Le ministre de la Lague française, Jean-François Roberge, qui ne voit pas pourquoi il faudrait s’offusquer devant une telle semaine, vient démontrer qu’il n’a pas le jugement requis pour occuper son poste.

Heureusement, le premier réflexe de François Legault et de sa ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a été de condamner l’initiative du Cégep.

Mais c’est encore trop peu.

Je suis certain qu’il se trouvera plusieurs professeurs et étudiants du cégep Garneau pour applaudir cette initiative d’assimilation à l’anglais.

Recul du français

Le problème au Québec n’est pas de promouvoir l’anglais, mais de promouvoir le français.

Déjà, dans plusieurs cégep francophones, les étudiants s’expriment mieux en anglais qu’en français.

Les causes de ce recul du français sont multifactorielles.

Comme toujours, une majorité d’immigrant est davantage attirée par l’anglais que par le français.

À Québec même, le surtourisme pousse à l’anglicisation de la ville.

Les médias américains et les plateformes électroniques font la promotion de l’Impérialisme culturel américain. Pendant ce temps, l’offre culturelle en français au Québec est de plus en plus minable.

Les cours d’anglais au secondaire et même au cégep sont souvent meilleurs que les cours de français.

Un cégep anglophone ferait-il l’équivalent pour le français?

Ceux qui trouvent que le cégep Garneau a fait un bon choix devraient se demander si, par-exemple, l’université Mc Gill ou le cégep anglophone Dawson proposeraient à leurs étudiants une semaine du français pendant laquelle les professeurs seraient invités à enseigner en anglais et les étudiants, à s’exprimer en français.

Encore que dans ce cas, étant donné la situation minoritaire du français en Amérique, ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais une telle proposition soulèverait un immense tollé dans la communauté anglophone.

Les dirigeants du cégep Garneau qui ont accepté cette proposition de la semaine en anglais sont des colonisés qui s’ignorent. Même chose pour le ministre Roberge.

Personne ne dit que les langues étrangères ne doivent pas être enseignées, y compris l’anglais.

Mais il y a une limite à s’écraser pour laisser place à l’anglais.

J’espère que les étudiants du cégep Garneau protesteront.

J’espère que la direction du cégep annulera cette semaine de promotion de l’assimilation à l’anglais, ou que sinon, les étudiants hueront copieusement les professeurs qui s’aventureront à enseigner en anglais dans leur cours, comme le suggère la direction de l’école.

Que pour montrer leur mécontentement, les étudiants ne parleront que français pendant leur cours d’anglais obligatoires.

Je redoute cependant que l’inverse se produise, par défi aux élus du Québec, par défi aux générations plus âgées, et parce que l’anglicisation culturelle est déjà très avancée chez bon nombre d’étudiants.