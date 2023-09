Le danger des réseaux sociaux

C’est une mère inquiète qui vous écrit. Le printemps dernier, ma fille s’enlignait vers des troubles alimentaires. J’avais appris, en écoutant une conversation téléphonique avec sa meilleure amie, que toutes deux jetaient leur lunch à la poubelle pour diminuer les calories, et mangeaient normalement le soir. Grâce aux vacances et à l’éloignement de ses amies, les choses étaient revenues à la normale. Mais le retour en classe a ravivé son obsession, elle a renoué avec les réseaux sociaux qui dictent aux jeunes, selon elle, le poids idéal à atteindre. Quoi faire sans me la mettre à dos ?

Mère anonyme

Prenez contact avec ANEB (Anorexie et boulimie Québec), un organisme d’aide et de soutien, totalement gratuit, pour les personnes touchées par les troubles alimentaires et leurs proches. On les joint au 514 630-0907 ou au 1 800 630-0907.