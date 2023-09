Météo au Québec: retour graduel du beau temps ensoleillé jeudi

Après les averses de la veille, le beau temps ensoleillé se réinstalle graduellement jeudi à travers la majeure partie du Québec, mais il fera un peu frais, signe que l’été est bel et bien fini.

Les températures seront à la baisse puisque les maximales ne devraient pas dépasser les 18 ou 19 degrés dans la plupart des secteurs, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Dans l’ouest du Québec, les nuages vont être plus présents comme en Outaouais, tandis qu’à Montréal, on prévoit plutôt une alternance de soleil et de nuages, et même un dégagement.

Les nuages passagers seront également moins présents dans le ciel de la plupart des secteurs du centre de la province, allant de l’Estrie au Saguenay, en passant par la Mauricie et la Beauce.

Dans l’est du Québec, des averses résiduelles persisteront en matinée dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, avant de cesser pour laisser à de l’ennuagement avec quelques éclaircies.

En revanche, pour la journée de vendredi, le ciel sera dégagé et aucun nuage ne viendra perturber un soleil plus que généreux, sous des températures saisonnières de 21 degrés.

En effet, l’agence fédérale prévoit du beau temps ensoleillé presque partout au Québec, si l’on excepte certains secteurs de l’est de la province où le ciel sera traversé par des nuages passagers.