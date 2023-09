OJ Simpson fait une blague de mauvais goût

À la suite de la blessure d’Aaron Rodgers dès son premier match avec les Jets de New York, OJ Simpson s’est permis une blague au goût très douteux.

L’ancien joueur, qui était de passage à la baladodiffusion «It Is What It Is», a établi une comparaison boiteuse entre la blessure de Rodgers et les attentats du 11 septembre 2001.

«Les Jets vont toujours être bons et ce jeune homme [Zach Wilson, le pivot substitut des Jets] a beaucoup appris d'Aaron. Malheureusement, le 11 septembre est une mauvaise date pour New York», a déclaré Simpson.

Pour rappel, le quart-arrière numéro 1 des Jets ne retournera pas au jeu cette saison, lui qui a subi une déchirure au tendon d’Achille, lundi, pendant la rencontre face aux Bills de Buffalo.