100 mm de pluie et rafales de 120 km/h: les Maritimes se préparent au pire alors que l'ouragan Lee s'approche

Les Maritimes sont sur un pied d’alerte à l’approche de l’Ouragan Lee, dont la trajectoire se précise et qui frappera avec force le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Environnement Canada a émis jeudi une veille d’ouragan pour ces deux secteurs « qui risquent d’être les plus touchés » par la tempête, a indiqué le météorologue de sensibilisation, Bob Robichaud, précisant qu’il ne s’agit pas du scénario le plus probable.

Lee devrait toucher terre quelque part en après-midi, samedi. Jusqu’à 100 mm de pluie sont attendus sur ses régions et ce sera accompagné « de rafales de vent allant jusqu’à 120 km/h, selon l’organisme fédéral.

Le phénomène météo devrait ensuite perdre de la force et passer au stade de tempête tropicale ou post-tropicale. Lee se trouvait, mercredi midi, à 1650 kilomètres de Halifax et se déplaçait à 22 km/h. Il est désormais classé comme un ouragan de catégorie 1.

Beaucoup de pluie en Gaspésie

L’Est-du-Québec ne sera pas épargné non plus particulièrement dans la nuit de samedi et la journée de dimanche. Selon les plus récentes prévisions, la Gaspésie « aura les vents les plus forts [au Québec] et recevra « au-delà de 50 mm de pluie, possiblement 75 mm », a avancé M. Robichaud.

« Quand on a ces conditions-là sur ce genre de terrain, il peut facilement y avoir des inondations. Ce sera à surveiller de près », a-t-il ajouté.

Les Îles-de-la-Madeleine se trouvent sur la trajectoire de la tempête, mais elle devrait avoir perdu suffisamment de force pour ne pas causer de dommage.

Souvenirs de Fiona

Dans l’Atlantique, les autorités sont principalement concernées par les fortes quantités de pluie attendu.

« Le sol est saturé d’eau. Il a beaucoup plus dans ces régions cet été. Ça ne va certainement pas aider », a souligné Bob Robichaud.

Ce dernier a d’ailleurs souligné à plus d’une reprises l’immense taille de l’ouragan Lee, comparable à celle de la tempête Fiona, qui a frappé les Maritimes il y a tout près d’un an. Fiona avait détruit des centaines de maisons et causé 660 millions $ de dommages assurables, ce qui en a fait la tempête la plus coûteuse de l’histoire du pays.

« [Lee] est vraiment une grosse tempête et Fiona l’était aussi. La plus grosse différence est l’intensité à l’arrivée de la tempête. Lee va passer par des eaux froides et va perdre beaucoup d’intensité », a-t-il prédit.