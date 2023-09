Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 15 septembre qui valent le détour.

Football : Alouettes de Montréal c. Argonauts de Toronto

PHOTO FOURNIE PAR LE LCF, Kevin Sousa/LCF.ca

Si les Alouettes souhaitent l’emporter face aux Argonauts, ils ont intérêt à bûcher. La semaine dernière à Toronto, les hommes de Jason Maas ont été sèchement vaincus 39 à 10. Ce fut un match très difficile pour l’attaque au sol, qui n’a avancé que de 24 verges. Avec une stratégie différente, les Moineaux pourraient avoir plus de chance. Il faudra aussi s’assurer de commencer à la bonne heure, puisque les «Argos» ont inscrit 23 points au premier quart seulement. Leur prochain duel est à Montréal, mais les Alouettes (6-6) connaissent une mauvaise séquence. Ils ont enregistré trois défaites consécutives, tandis que Toronto (10-1) vogue sur une séquence de quatre gains.

Prédiction : Victoire des Argonauts de Toronto – 1,35

Tennis : Italie c. Chili

Getty Images via AFP

À la Coupe Davis, le groupe A est pour l’instant dominé par les champions en titre, les Canadiens. Ils ont causé une certaine surprise en écartant les puissants Italiens avec aisance, et il faudra s’attendre à voir ces derniers réagir. Avec des joueurs parmi les meilleurs de l’ATP comme Lorenzo Musetti (18e), Lorenzo Sonego (38e) et Matteo Arnaldi (47e), l’Italie peut voir grand. Le Chili a blanchi la Suède en remportant les trois duels de leur confrontation et pourrait causer une autre surprise. Nicolas Jarry (22e) et Cristian Garin (103e) mènent le pays d’Amérique du Sud.

Prédiction : Victoire du Chili – 2,60

Soccer : OGC Nice c. Paris Saint-Germain

AFP

Avec Kylian Mbappé comme leader incontesté depuis les départs de Lionel Messi et Neymar, le Paris Saint-Germain s’est bien replacé après la tourmente. En raison des distractions, le meilleur club de la Ligue 1 avait offert des verdicts nuls à Lorient et Toulouse. Les choses se sont replacées contre Lens et Lyon, que le PSG a battus de façon convaincante. Nice reste invaincu cette saison, en vertu d’une victoire et trois matchs nuls. Ils sont venus à bout de Strasbourg dimanche dernier, par le pointage de 2 à 0. Mais le PSG, reste le PSG.

Prédiction : Victoire du Paris Saint-Germain – 1,49