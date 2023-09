Paul St-Pierre Poilievre ou l'intolérance comme arme politique

Les gens qui se demandent encore pourquoi il y a deux partis souverainistes au Québec, le PQ et QS, n’ont qu’à analyser la sortie lamentable de Paul St-Pierre-Plamondon (PSPP) dans le dossier des personnes trans, cette semaine, pour le comprendre.

« Paris vaut bien une messe », avait déclaré il y a longtemps Henri IV, qui est à l’origine de cette célèbre phrase.

Prêt à renoncer ses plus profondes convictions religieuses, le souverain voulait alors se convertir au catholicisme, puisque c’est ce que ça prenait pour devenir roi des Français.

Identité de genre

Or, depuis que le PQ s’est enlisé dans un bourbier d’intolérance populiste lors de sa course à la chefferie en 2016, des souverainistes progressistes ont eux aussi bien compris que, pour certains, « Paris vaut bien une messe », et que leur place n’est plus au PQ.

En effet, le parti de René Lévesque qui, en 1977, avait protégé l’orientation sexuelle dans notre Charte des droits, est alors devenu un parti populiste comme un autre.

Pourtant, en 2016, l’Assemblée nationale avait inclus l’identité ou l’expression de genre comme motif de discrimination interdite. À ces deux chapitres nous étions parmi les premiers au monde à protéger ces droits.

Rappelons aussi qu’en 2016, des péquistes de gauche comme Agnès Maltais avaient sonné l’alarme lorsqu’un candidat à la chefferie du parti avait affirmé que les musulmanes qui portaient le voile intégral constituaient une menace pour la sécurité.

Du bon travail journalistique avait vite permis de débusquer cette supercherie.

Aucun corps de police n’était d’accord avec cette affirmation qui était dénoncée par Maltais comme une tentative de faire peur aux Québécois.

Maltais était dans le camp d’un autre candidat à la chefferie, Alexandre Cloutier, un progressiste qui a mordu la poussière lors de cette lutte et qui a depuis quitté la vie politique.

Le candidat victorieux à l’époque avait plaidé qu’il voulait seulement provoquer un « débat public » sur le port du voile intégral.

C’est presque mot-à-mot ce que PSPP plaide aujourd’hui dans le dossier de l’identité de genre.

Un débat corsé à écouter entre Jean-François Lisée et Thomas Mulcair au micro de Richard Martineau, via QUB radio:

PSPP le populiste

Paul St-Pierre Plamondon est, à juste titre, considéré comme un vent de fraîcheur dans le paysage politique québécois.

Il se démarque par son ton et par sa candeur.

Je voyais en cet homme — et j’y vois toujours — quelqu’un qui a réussi à changer le ton souvent acerbe de notre politique digne d’une autre époque, celle où j’ai d’ailleurs fait mes classes sur les banquettes de nos deux parlements.

Mais un chef doit faire plus que changer la forme. Il doit aussi mener par l’exemple.

La substance de ce que M. St. Pierre Plamondon a dit cette semaine sur l’identité de genres, constitue un lamentable retour à ce populisme contre une minorité prise pour cible à des fins électorales et c’est abjecte.

Il a expliqué qu’il voit « beaucoup d’idéologie en provenance de la gauche radicale » dans le dossier et prétend ne vouloir qu’un débat sur le sujet (et sur les toilettes, et sur les pronoms...) à l’Assemblée Nationale.

Paul St-Pierre Plamondon a été élu pour la première fois il y a moins d’un an. Je ne l’avais jamais entendu parler de la sorte sur ces questions d’identité de genre lors de la dernière campagne électorale.

Est-ce une coïncidence qu’il découvre ce dossier au même moment que l’élection partielle dans Jean-Talon?

Il ne suffit pas de changer de ton pour changer la politique.

Paul St-Pierre Plamondon surfe sur le dos d’une minorité pourtant protégée, pour se faire du capital politique et c’est odieux et indigne.

Et à ce titre, il me fait dangereusement penser à Pierre Poilievre.