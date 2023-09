Pour le capitaine des Red Wings, ce sont les séries et rien d’autre

Les Red Wings de Detroit ont manqué les séries dans les sept dernières saisons et leur capitaine Dylan Larkin en a assez de patienter avant de disputer des matchs éliminatoires pour une première fois depuis le printemps 2016.

Le natif du Michigan a vu son directeur général Steve Yzerman ajouter certaines pièces de casse-tête importantes pendant l’été, notamment l’attaquant Alex DeBrincat et le défenseur Jeff Petry. Avec la présence d’autres hockeyeurs de talent comme Andrew Copp et lui-même, le numéro 71 croit que les siens possèdent les outils requis afin de revenir dans le portrait des séries en 2023-2024.

«À mesure que les gars ont commencé à revenir en ville pour mettre les patins sur la glace, je vois du gabarit... à part Alex [DeBrincat]. Sauf qu’il est capable d’en prendre. Toutefois, à l’arrière, il y a des physiques imposants et de longues portées. Selon moi, quand ces joueurs de forte stature se déplacent bien, c’est très difficile à affronter», a déclaré le joueur d’avant au site NHL.com cette semaine, en marge d’une activité médiatique de la Ligue nationale à Las Vegas.

«Je suis très excite. Nous avons réellement amélioré notre groupe à l’arrière et ce sera immense. Cela aidera tout le monde», a-t-il ajouté en évoquant l’arrivée de Petry, de Shayne Gostisbehere et de Justin Holl à la défense, tout comme celle du gardien James Reimer, qui viendra soutenir Ville Husso.

Continuer de progresser

Les Wings ont amélioré leur total de points dans les récentes saisons, en ayant accumulé 80 points l’an passé, six de plus qu’au cours du calendrier précédent. Néanmoins, la concurrence sera féroce au sein de la section Atlantique en vertu de rivaux comme les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride, malheureux finalistes de la Coupe Stanley il y a quelques mois. Detroit a fini septième de la division en 2022-2023, à une douzaine de points d’une place en séries.

L’état des troupes sera certes crucial pendant ce long marathon qui commencera avec le camp d’entraînement. Larkin s’encourage en analysant la progression du club et s’attend à davantage.

«Je crois que nous avons effectué des pas ces dernières années. Je suis optimiste, mais il faut demeurer unis. On doit rester en santé et tout doit cliquer en même temps. Il faut éviter les longues glissades. Il y a donc beaucoup de points à surveiller de notre côté», a-t-il souligné.