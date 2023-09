Sans nouvelle depuis deux jours: la police de Montréal cherche un ado de 15 ans

La police de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver un ado qui manque à l’appel depuis mardi.

Yani Glorio Christian Berger, 15 ans, a été vu pour la dernière fois le 12 septembre aux alentour de 8h. Il était chez lui dans l’arrondissement Saint-Michel. «Les enquêteurs et ses proches craignent pour sa sécurité», a précisé le SPVM dans un communiqué.

L’adolescent à la peau noire mesure 177 cm (5pi 10po) et pèse 90 kg (200 lb). Il a les yeux noirs et les cheveux bruns. Selon les infos de la police, le jeune parle le français et porte des lunettes de vue.

Au moment de sa disparition, il portait des souliers de marde Air Jordan de couleur rouge et noir. Il a régulièrement un bandana noir sur la tête.

Quiconque aurait de l’information permettant de retrouver Yani Glorio Christian Berger est prié de communiquer avec le 911.