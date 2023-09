Se nettoyer le nez serait aussi important que se laver les dents, déclare un dentiste

Vous vous êtes brossé les dents et avez complété votre routine du dodo, et vous êtes enfin prêt à vous glisser dans les draps. Pas si vite ! Selon un dentiste, il faut aussi se dégager les narines.

• À lire aussi: «Je dors collé sur mon chien»: devrait-on partager un lit avec son animal de compagnie?

• À lire aussi: Remèdes de beauté maison: ne croyez pas tout ce que vous voyez sur TikTok

• À lire aussi: La vapoteuse, deuxième ennemie des dentistes

Se nettoyer le nez devrait être un rituel tout aussi important avant le sommeil que se brosser les dents, explique le Dr Sébastien Lomas, un dentiste du Royaume-Uni.

Capture d’écran TikTok / @biological_dentist

Dans une vidéo sur TikTok, Lomas a écrit à ses 21 400 abonnés qu’il « était temps d’ajouter le nettoyage du nez à sa routine nocturne ».

Il a par la suite précisé dans sa vidéo que: « se dégager le nez avant de se coucher est tout aussi important que se brosser les dents », selon le dentiste.

Voyez la vidéo ci-dessous:

Ainsi, vous pourrez dégager vos sinus, afin de respirer par le nez et non la bouche: ceci pourrait vous aider à passer une meilleure nuit de sommeil et mettre fin aux ronflements.

Quoiqu'assez commun, le ronflement peut réveiller les gens toute la nuit et les amener, que ce soit les ronfleurs ou leurs partenaires de lit, à se sentir épuisés toute la journée.

Capture d'écran TikTok / @biological_dentist

Dans les cas graves, le ronflement peut signaler un problème de santé tel que l’apnée du sommeil, une maladie courante liée à des problèmes cardiaques qui peut être mortelle si non traitée.

Nettoyer vos sinus peut aider à mettre fin au ronflement, a expliqué le Dr Lomas. « Si vous ne pouvez pas respirer par le nez, vous allez respirer par la bouche et vous allez ronfler. »

Comment faire ?

Il démontre dans son contenu TikTok la technique appropriée pour nettoyer les sinus: debout, il inspire par le nez puis expire tout en gardant la bouche fermée.

Ensuite, il faut se pincer le bout du nez et bouger la tête d’un côté puis d’un autre de manière à ce que les oreilles touchent presque les épaules. Ce faisant, il tente de se déboucher les oreilles.

Il faut répéter ceci pendant au moins cinq secondes pour ensuite relâcher le nez. Le Dr Lomas, dans sa vidéo, prenait alors le temps de prendre de profondes inspirations et expirations.

Fotolia

Environ la moitié des personnes ronflent à un moment donné de leur vie, selon le département de santé de l’Université de l’Utah. D’ailleurs, cette habitude serait plus courante chez les hommes.

Le ronflement semble être héréditaire et devient plus fréquent avec l'âge. Environ 40 % des hommes adultes et des femmes adultes ronflent toute leur vie, selon les données de l’Université.

Les causes les plus courantes de ronflement comprennent la prise de poids, les allergies, la consommation d’alcool, une position de sommeil irrégulière et certains médicaments.