Un accent aigu pour sauver la face de SNC-Lavalin

Quoi de « mieux » pour effacer le « Maîtres chez nous » des Québécois d’une entreprise que de changer le nom de la raison sociale !

C’est ce que vient de faire le conseil d’administration de Groupe SNC-Lavalin en changeant le nom de « notre » multinationale de l’ingénierie et de la construction pour celui d’AtkinsRéalis.

La nouvelle appellation de la compagnie québécoise renferme le nom de sa filiale originaire du Royaume-Uni (Atkins) et le mot Réalis. Pourquoi Réalis ? Selon les bonzes de SNC-Lavalin, c’est pour faire référence à Montréal et à nos racines !

Dixit le communiqué : « Le nom AtkinsRéalis combine Atkins, marque historique solidement établie dans tous les marchés internationaux de l’entreprise, et « Réalis », inspiré par la ville de Montréal et qui souligne les racines québécoises de l’entreprise. En outre, « Réalis » évoque le verbe « réaliser » ou « rendre possible », désignant parfaitement l’attention que nous portons aux résultats et à la réalisation de nos projets. »

LA CAISSE S’ENTICHE...

En tant que principale actionnaire de Groupe SNC-Lavalin avec 19,97 % des actions, la Caisse de dépôt et placement du Québec a-t-elle eu son mot à dire dans ce changement de nom ?

« Que pense la haute direction de la Caisse du changement de nom de SNC-Lavalin ? A-t-elle été consultée par la direction de l’entreprise ? » ai-je demandé.

Réponse du service « Relations médias, Affaires publiques » de la Caisse. « Nous avons été informés des démarches de l’entreprise récemment. Nous n’intervenons pas dans les décisions opérationnelles de nos entreprises en portefeuille. Nous saluons néanmoins la décision de refléter l’attachement de l’entreprise au Québec dans le choix du nom. »

Faut le faire ! Pour la Caisse, l’attachement de l’entreprise au Québec se résume finalement à l’accent aigu que l’on retrouve sur la portion « Réalis » du nouveau nom AtkinsRéalis.

Ça me dépasse !

RAPPEL HISTORIQUE SUR SNC ET LAVALIN

La raison sociale SNC-Lavalin, je tiens à rappeler qu’elle représentait le regroupement de deux firmes d’ingénieurs québécois, SNC et Lavalin.

SNC regroupait les ingénieurs québécois Arthur Surveyer, Emil Nenniger et Georges Chênevert, lesquels opéraient précédemment sous le nom de « Surveyer, Nenniger et Chênevert Inc. ».

Fait historique majeur : au début des années 1960, ils avaient conçu le barrage Daniel-Johnson, sur la rivière Manicouagan, dans le nord du Québec. Cela les a mis sur la carte et leur a permis de décrocher de multiples contrats internationaux par la suite.

Pour sa part, Lavalin a vu le jour en 1971 à la suite du regroupement des filiales de la société « Lalonde, Valois, Lamarre, Valois et Associés ».

Sous la férule de Bernard Lamarre, Lavalin a connu un essor énorme dans les années 1970 et 1980. Lavalin a obtenu en 1971 une importante part des contrats de gestion des projets hydro-électriques de la Baie James. Lavalin a profité de ce « Projet du siècle » pour se diversifier en acquérant des firmes spécialisées dans les autres domaines du génie (industriel, mines, métallurgie, pétrochimie, énergie thermique, nucléaire, etc.).

Lavalin a décroché des contrats mémorables, dont la gérance du Complexe La Grande (14,6 milliards de dollars), l’aménagement de l’Aéroport international Montréal-Mirabel, l’aménagement du Parc olympique de Montréal, la construction de l’autoroute Ville-Marie.

C’est en 1991 que Lavalin s’est fusionnée avec SNC pour former la plus importante firme d’ingénierie du Canada.

8 ANGLOS SUR 10 ADMINISTRATEURS

Que le conseil d’administration (CA) de Groupe SNC-Lavalin s’entiche du mot « Réalis » pour désigner les « racines québécoises », ça s’explique sans doute par le fait que 7 administrateurs sur 10 habitent à l’extérieur du Québec, dont 3 en Ontario, 3 aux États-Unis et 1 au Royaume-Uni. Et sur les 10 membres du CA, 8 sont anglophones et ne parlent pas français.

Cela dit, si l’anglophone PDG de l’entreprise, Ian L. Edwards, croit qu’avec un accent aigu sur « Réalis », cette portion de la raison sociale constitue une allusion « claire » à l’identité montréalaise et francophone de la firme, grand bien lui fasse.

Originaire du Royaume-Uni, M. Edwards avait annulé en novembre 2021 un discours qu’il allait prononcer uniquement en anglais. Depuis, M. Edwards a suivi des cours de français pour développer une bonne connaissance de la langue. « Toutefois, malgré ses efforts, l’apprentissage du français s’avère être un défi et il ne sera probablement jamais mentionné dans la circulaire comme étant bilingue », avait indiqué en avril 2023 au Journal son porte-parole.

Parenthèse : à la suite du controversé discours prononcé uniquement en anglais par le grand patron d’Air Canada, Michael Rousseau, en novembre 2021, le premier ministre François Legault avait déclaré qu’il étudiait « différents scénarios » pour convaincre les chefs d’entreprise anglophones d’apprendre le français. Beau défi Monsieur Legault !

POURQUOI CHANGER DE NOM ?

À l’instar de plusieurs multinationales, le Groupe SNC-Lavalin a été impliqué dans plusieurs scandales dans les années 2010.

En changeant de raison sociale, la haute direction de l’entreprise veut nous faire accroire qu’elle fait peau neuve.

J’aimerais lui rappeler que ce n’est pas la raison sociale « Groupe SNC-Lavalin » qui a commis des actes répréhensibles, mais d’anciens hauts dirigeants.

À ce que je sache, aucun des fondateurs de SNC et de Lavalin n’a été impliqué dans lesdits scandales.