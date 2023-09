Un choc entre le Bloc québécois et le Parti conservateur à prévoir cet automne

La baisse marquée des libéraux fédéraux dans les sondages pave la voie vers une nouvelle dynamique à Ottawa, où les échanges entre Yves-François Blanchet et Pierre Poilievre risquent de se corser au moment de la reprise des travaux au Parlement lundi.

Au sortir du caucus de son parti qui s’est tenu en Estrie cette semaine, M. Blanchet a présenté, jeudi matin, le Bloc québécois comme un «arbitre» entre les «extrêmes» que représentent d’un côté les conservateurs et de l’autre l'alliance informelle entre les libéraux et le NPD.

Après avoir traité les conservateurs de «voyous» plus tôt cette semaine, M. Blanchet a maugréé contre le «salissage» et les «mensonges» proférés par Pierre Poilievre selon lesquels le Bloc rendait la vie plus chère pour les Québécois, notamment en appuyant la taxe sur le carbone du gouvernement libéral.

À l’autre bout du pays, Pierre Poilievre, de passage à Vancouver, a réservé une portion de son allocution (en français) aux médias pour marteler à quel point le Bloc québécois «ne peut rien faire pour aider les Québécois à trouver une maison».

«Le Bloc n’a aucune idée comment le faire. Le Bloc est tellement inutile. La seule chose que le Bloc propose c’est d’augmenter radicalement les taxes sur le dos des Québécois. Ça coûte cher voter Bloc», a lancé M. Poilievre, pour qui la question du coût de la vie est hautement rentable.

Prévoyant le coup, M. Blanchet a d’ores et déjà affûté ses armes en accusant son vis-à-vis d’être loin des valeurs québécoises, notamment en ce qui a trait au financement des pétrolières, de la question environnementale plus largement, des armes à feu ou encore de la laïcité de l’État.

«La volonté de compromettre la valeur québécoise de laïcité de l’État est partagée par les conservateurs et par les libéraux», a-t-il balancé.

Le chef bloquiste fait ici référence à la volonté affichée des deux partis de participer à la contestation judiciaire contre la Loi sur la laïcité de l’État du Québec qui se rendra sans doute en Cour suprême prochainement.

Un nouveau sondage de la firme Abacus Data publié jeudi donne aux conservateurs une avance de 15 points de pourcentage sur les libéraux à l’échelle du pays.

La baisse de popularité des libéraux au Québec, seule province où ils restent tout de même solides, est fragilisée par une montée relative du Bloc, faisant de la province un réel champ de bataille lors des prochaines élections fédérales.

Les députés fédéraux reprendront le travail à Ottawa, ce lundi, dans un contexte fort différent qu’au moment de laisser les bureaux de la capitale le temps d’un été.

«Ne vous attendez pas à des mamours. Y’en n’aura pas, des mamours», a dit Yves-François Blanchet.