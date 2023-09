Une «English week»? Quelle bonne idée!

Comme on a pu le lire dans Le Devoir hier, le cégep Garneau organise une « English Week » afin d’aider ses étudiants à développer leurs compétences en anglais et à apprivoiser cette langue méconnue.

Mais quelle bonne idée !

Ça, c’est de la diversité, les amis !

Ça, c’est de l’ouverture à l’autre !

À LA DÉFENSE DES MINORITÉS !

Je me disais justement ça en marchant dans les rues de Montréal, l’autre jour.

« Il me semble qu’on ne s’ouvre pas suffisamment à la minorité anglophone, au Québec. Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour que nos amis anglos se sentent plus acceptés ? »

Les cerveaux du cégep Garneau ont trouvé la solution : organiser une « English Week » dans un cégep nommé en l’honneur d’un grand défenseur de la langue française !

C’est bien beau, vanter la beauté du tagalog, de l’ourdou et du turkmène, sans oublier les diverses langues autochtones parlées sur le territoire québécois.

Et c’est bien beau, rappeler que la plupart des mots que nous utilisons dans la vie de tous les jours proviennent du grec ou du latin.

Mais il ne faut pas oublier l’anglais !

Ce n’est pas parce que seulement 1,5 milliard de personnes parlent anglais dans le monde qu’il faut bouder cette langue !

En tout cas, au cégep Garneau, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. On demande même aux professeurs de maths, de bio ou de français de parler anglais dans leurs cours, histoire d’habituer les oreilles des jeunes aux subtilités de cette langue étrange et exotique !

« Ne soyez pas surpris si vous entendez des gens parler en anglais autour de vous cette semaine », lit-on sur le site du cégep Garneau.

C’est parce que c’est l’ENGLISH WEEK !

C’est vrai que c’est surprenant d’entendre des gens parler anglais au Québec, non ? Surtout dans les cours d’école !

Chaque fois que ça arrive, je sursaute.

« Hein ? C’est quoi ça ? Du zoulou ? Du serbo-croate ? Du ouzbek ?

— Non, c’est de l’anglais !

— Ah, c’est ça, de l’anglais ! C’est bien bizarre ! »

FOR ALL QWEBEQ !

Ce qui est intéressant, avec cette langue, c’est qu’elle est utilisée par de nombreuses minorités au Québec.

Les Pakistanais parlent anglais !

Les Afghans parlent anglais !

Les Indiens parlent anglais !

Les Turcs parlent anglais !

Les Chinois parlent anglais !

En parlant anglais, tu t’ouvres à toutes ces minorités !

Tu fais d’une pierre, mille coups !

Pourquoi rester dans sa petite grotte poussiéreuse quand on peut s’ouvrir sur le monde ?

Ouvrons-nous, les amis !

Une minorité parle anglais ? Parlons tous anglais !

Une infime minorité ne s’identifie à aucun genre ? Transformons toutes les toilettes genrées en toilettes mixtes !

Tu reçois 30 amis à souper et l’un d’entre eux est nudiste ? Allez, hop, tout le monde tout nu ! Que je n’en voie pas un habillé !

« La marge, c’est ce qui fait tenir la page », disait le cinéaste Jean-Luc Godard.

Eh bien, la minorité, c’est ce qui fait bouger la majorité !

En 2023, ce n’est plus le chien qui agite la queue. C’est la queue qui agite le chien !

Allez, encore un effort, amis francophones, pour que les anglos ne se sentent plus isolés en Amérique du Nord !

Décrétons une « English Week » pour tout le Québec !