Une femme qui avait changé de genre à 16 ans poursuit les médecins qui lui ont donné une double mastectomie

Une femme du Minnesota, qui a détransitionné après avoir subi des interventions médicales pour devenir un homme, poursuit les médecins qui lui ont fait une double mastectomie lorsqu’elle avait 16 ans.

Luka Hein, maintenant âgée de 21 ans, affirme qu’elle a traversé une période difficile à l’adolescence après le divorce de ses parents et un abus sexuel qu'elle a subi de la part d'un homme sur Internet.

Ses problèmes de santé mentale l’ont poussée à suivre des influenceurs qui affirmaient que les chirurgies et la prise d’hormones étaient les premiers pavés vers la route de la guérison.

La jeune femme est allée à la rencontre du personnel du University of Nebraska Medical Center qui l’auraient contrainte à suivre un traitement hormonal et à subir une double mastectomie.

Hein affirme qu’elle souffre de douleurs constantes depuis qu’elle s’est fait opérer et que l’intervention l’empêchera probablement d’être mère dans le futur.

« Je traversais la période la plus sombre et la plus chaotique de ma vie. Au lieu de me donner l’aide dont j’avais besoin, ces médecins ont transformé le chaos en réalité », plaide-t-elle. Cette dernière estime qu’elle n’aurait pas dû être en mesure de consentir à une telle opération puisqu’elle était encore mineure.

« Des enfants ne devraient pas pouvoir consentir au retrait définitif de certaines parties du corps sans comprendre ce que ça signifie, ajoute-t-elle. J’ai subi une intervention médicale sans vraiment en saisir les effets à long terme. »

Luka Hein demande donc une compensation financière de la part de l’hôpital et que les médecins «reconnaissent qu’ils m’ont fait traverser tout ça».

La plainte de 28 pages affirme que les médecins ont été « négligents dans la façon dont ils ont traité l’autodiagnostic de Luka » et qu’ils l’ont « tout de suite dirigée vers des traitements chimiques et chirurgicaux irréversibles ».

D'après les informations du New York Post