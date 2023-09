abbé Marc Bouchard



Au CHUL, le 12 septembre 2023, est décédé, à l'âge de 92 ans et 9 mois, monsieur l'abbé Marc Bouchard, membre agrégé de la communauté des prêtres du Séminaire de Québec depuis 1974, fils de feu Louis Simon Bouchard et de feu Marguerite Labranche.Il fit ses études classiques au Petit Séminaire de Québec et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec et à l'Université Laval (1942-1954). Il est détenteur d'un baccalauréat ès arts (1950), d'un baccalauréat en théologie (1954), d'un baccalauréat en catéchèse (1968), d'un diplôme en psychologie pastorale - Paris (1970) et d'un certificat en études bibliques - Jérusalem (1990).Il œuvra au Séminaire de Saint-Georges de 1954 à 1966 et en fut le directeur des élèves de 1961 à 1966. Il fut également directeur au Centre diocésain du Séminaire Saint Augustin (1966-1969).Parallèlement à ses fonctions de prêtre enseignant, il travailla au Diocèse de Québec de 1966 à 2001 principalement à la Commission des études du Clergé, comme directeur du Service de la pastorale et comme rédacteur de la revue Pastorale Québec. Il exerça également un ministère presbytéral à titre de vicaire dominical aux paroisses de Saint-Édouard (1970-1980) et de Saint Bernard (1990-1998). Il fut aumônier des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux (1978-1989), des Sœurs de la Charité de Québec - Collège Marguerite d'Youville (1991-1998) et de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem (1987- 2014). Il fut chanoine titulaire du Chapitre métropolitain de Québec de 1988 à 2014. Il fut supérieur du Grand Séminaire de Québec de 1977 à 1989 et supérieur de la Résidence Cardinal Vachon de 2009 à 2012. Il fut membre de plusieurs associations dont l'Association canadienne des périodiques catholiques, Communications et Société dont il fut vice-président du Conseil d'administration et de l'Union catholique internationale de la presse. Il reçut plusieurs distinctions dont Grand officier de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, membre d'honneur de l'UCIP, en plus de recevoir le prix Marie Guyart (ACPC) et la médaille de la Société des Sept Gardiens.Les prêtres du Séminaire de Québec et les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 15 septembre 2023 de 19 h à 21 h. Le lendemain à la Cathédrale de 9 h 30 à 11 h. Stationnement dans le jardin du Séminaire par l'entrée du 20, rue Port-Dauphin (le long du parc Montmorency).Le corps sera inhumé, après les funérailles, dans la crypte de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec. La maison funéraire Lépine Cloutier est chargée des arrangements funéraires.En plus de ses confrères du Séminaire et ses nombreux amis avec lesquels il a tissé des liens tout au long de son ministère, il laisse dans le deuil sa sœur Charlotte Bouchard (Gilbert Gosselin), ses frères Yvan Bouchard (Jeannine Milliard), feu Gaston Bouchard (Antoinette Lemieux), feu Jacques Bouchard (feu Gertrude Fortier), feu Jean Louis Bouchard (Monique Côté) et feu Richard Bouchard (feu Denise Jean) ainsi que ses neveux et nièces : Alain Bouchard, Benoit Bouchard, Line Bouchard, Luc Bouchard, Pierre Bouchard, Rémi Bouchard, feu André Gosselin, Caroline Gosselin, François Gosselin et Ngoc-My Tu.ATHOSTéléphone : 418 686-8811Télécopieur : 418 686-8813Courriel : infomaison@athos.caPour envois de messages personnalisés et / ou de fleursainsi que pour signer le registre à la mémoire de la personne décédée :www.lepinecloutier.com