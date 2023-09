400e épisode de Pleins feux sur Québec: la preuve que Québec bouge 12 mois par année

Le plateau des 400 épisodes présentés en moins de huit saisons à l’émission Pleins feux sur Québec sera atteint samedi ; preuve que la Vieille Capitale n’est pas vivante qu’en été.

« On a souvent l’impression que Québec bouge beaucoup juste l’été », note Marie-Christine Leblanc, qui est à la barre de la huitième saison de l’émission. « 400, c’est un gros chiffre, surtout à une cinquantaine d’épisodes par saison ; c’est la preuve vivante que Québec bouge 12 mois par année », soutient la journaliste, avec qui Le Journal s’est entretenu.

Pascale Robitaille, journaliste et chroniqueuse culturelle pour TVA, a gardé la place de Marie-Christine au chaud pendant son absence des dernières années. Son passage à la barre de Pleins feux sur Québec lui a permis de redécouvrir sa ville.

« Ça m’a fait réaliser et redécouvrir à quel point Québec est une ville dynamique, l’effervescence est palpable durant les quatre saisons », soutient celle qui a passé plusieurs années dans le Bas-Saint-Laurent avant de se joindre à l’équipe de Pleins feux sur Québec.

Une période plus creuse

Pascale Robitaille était justement à la barre de l’émission lorsque la pandémie a frappé de plein fouet le milieu culturel de la province. Selon ses dires, même si la production a été mise sur pause de mars à septembre 2020, la résilience dont a fait preuve le monde des arts et spectacles a donné confiance aux troupes.

« On pensait peut-être manquer de sujets à traiter, mais il y avait tellement de résilience ; les gens ont innové et ont été créatifs pour trouver des solutions », se souvient-elle. « Ce qui nous a permis de garder espoir, c’est le fait que tout le monde du milieu gardait espoir. »

Se réinventer

« L’émission a évolué, mais l’équipe de production également », soutient Marie-Christine Leblanc. « Au début, nous voulions mettre en lumière tout ce qui se passait à Québec, maintenant on focusse plus sur l’humain, les belles histoires, les histoires inspirantes », explique celle qui a grandi dans la Vieille Capitale.

Un volet « intelligence d’affaires » a d’ailleurs été implanté dans la réalisation de l’émission, ce qui plaît beaucoup à l’animatrice.

« Nous avons une communauté d’affaires qui est vivante [à Québec], et qui a ses défis aussi ; c’est important de leur donner un espace pour raconter leur parcours, car on ne devient pas prospère du jour au lendemain », note-t-elle.

L’année sabbatique qui a suivi le congé de maternité de Marie-Christine lui aura été profitable pour réaligner ses énergies professionnelles. Celle qui était à temps plein à TVA Nouvelles en plus de s’occuper de Pleins feux sur Québec se consacre désormais entièrement à la classique hebdomadaire.

« J’ai plus de temps pour me préparer, faire de la recherche, trouver des angles intéressants ; j’ai beaucoup d’espace pour travailler et ça paraît », note-t-elle.

Constance et loyauté

« Depuis le début [en 2015], nous avons la même équipe », se réjouit Marie-Christine Leblanc. « La constance et la loyauté envers l’émission sont belles à voir ; ça représente beaucoup. »

L’animatrice de Pleins feux sur Québec se montre très élogieuse envers son équipe de travail et ose espérer que la bande restera soudée et motivée pour atteindre le plateau des 500 épisodes.

« Je n’ai jamais vu une équipe se donner comme ça, ils sont créatifs, inventifs, ils veulent toujours que le produit soit parfait et travaillent fort en ce sens », applaudit-elle. « On est vraiment comme une famille et on croit en ce projet ; je suis convaincue qu’ils embarqueraient [si on leur demandait de se rendre à 500 épisodes]. »