BOUCHARD, Richard



À Québec, le 11 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé subitement M. Richard Bouchard, époux de dame Carmen Boivin. Il était le fils de feu Amédée Bouchard et de feu Marie-Ange Ménard. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse Carmen; ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : Réal (Marthe Côté), Diane (feu Albert Simard), Jules (Aline Guay), Michel, Suzanne (Michel Prévost), Raymonde, Jean-Guy (Carole Dupéré), Jocelyne (feu Guy Léonard Tremblay), Mario (Nadi Sirois); ses belles-sœurs de la famille Boivin : Huguette (feu Julien Gobeil), Lise, Louise, feu Gaston (Louisette Larouche), feu Clément (Cécile Filion), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Denise (Yvon Venne), Josiane (Marcel Saillant), Carmen (Renel Boily), Yves; de la famille Boivin : Candide (Gérard Delisle), Jacqueline (Prudent Gobeil), Benoit, Romuald, Claire, Marguerite, Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation de l'Ataxie Charlevoix-Saguenay, 1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2100, Montréal, QC H3A 3G4.https://arsacs.com/fr/faire-un-don/