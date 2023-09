7 activités gourmandes à faire en automne au Québec

Cet automne, ne faites pas que cueillir des pommes ! Si c’est assurément l’activité automnale familiale par excellence, de nombreuses autres petites entreprises ouvrent les portes de leur ferme ou de leur restaurant, afin de vous en faire voir de toutes les couleurs. Cueillette de courges, journée vendange, sauter dans une piscine de canneberges ou se délecter d’un gargantuesque repas où les derniers fruits et légumes de l’année sont à l’honneur : voici une petite liste d’activités automnales à faire en famille ou entre amis !

Domaine Lafrance

Photo fournie par Domaine Lafrance

Cette année, la saison des pommes sera célébrée en grand au Domaine Lafrance, en bonifiant l’expérience client avec deux inaugurations officielles. D’abord celle du bistro Le Lafrance, proposant aux visiteurs et aux locaux de casser la croûte avec une cuisine du terroir, puis celle de la Beignerie signée Odette. Aires de pique-nique et de jeux pour les enfants, fermette, cidrerie, distillerie, vignoble, ainsi qu’une boutique gourmande qui complète les installations du domaine. L’accès aux vergers est de 4 $ par personne et gratuit pour les enfants de moins de 11 ans. Le domaine est également ouvert 7 jours sur 7.

Cabane à Courges du Pied Bleu et des Filles du Roy

Photo fournie par Pied Bleu-Filles du Roy

Pendant tout le mois d’octobre, l’équipe du Pied Bleu et celle de la ferme familiale Les Filles du Roy, à Saint-Vallier de Bellechasse, se réunissent pour célébrer la fin de la saison des récoltes. C’est toujours dans l’esprit de partage, de joie, de festivité et d’abondance que la cabane ancestrale accueillera une vingtaine d’invités du jeudi au samedi soir pour l’expérience « Cabane à courges » où saladiers, boudin, pintade et gnocchi de courge façon macaroni au fromage seront servis. Il sera également possible de s’installer pour le brunch le samedi et le dimanche, et de repartir avec un panier à pique-nique pour déguster sur la ferme. Ces activités gourmandes s’ajoutent ainsi à celles des Filles du Roy, comme les tours de tracteur et la vente de légumes.

Les billets pour les soirées Cabane à courges sont en vente exclusivement en ligne.

Aventure Outaouais

Photo fournie par Aventures Outaouais

Avec l’activité Excursion vendange dans le Pontiac, Aventure Outaouais permet aux invités de vivre une expérience complète des vendanges, de la cueillette des raisins jusqu’à la dégustation de vins. Cette journée comprend en effet la récolte du raisin et une dégustation de vins, mais aussi un lunch où les produits de la région sont à l’honneur, un guide professionnel qui vous en apprendra certainement sur la production du vin, ainsi que le transport en mini bus depuis Ottawa ou Gatineau. Cette excursion est offerte toutes les fins de semaine du mois d’octobre, au coût de 65 $ par personne.

Labonté de la Pomme

Photo fournie par Labonté de la pomme

Situé au cœur de la campagne okoise, le verger Labonté de la Pomme est une destination de choix pour profiter de la nature et ses attraits (gourmands) à l’année. Toutefois, arrivées les premières couleurs automnales, il y a de la magie dans l’air... Parce que Labonté n’est pas qu’un simple verger où l’on fait de l’autocueillette ; c’est une superbe table gourmande et cidrerie. Menu déjeuner et menu lunch autour du four à bois, paniers à pique-nique à déguster dans le verger, sans oublier l’incontournable expérience en salle à manger qui a fait la renommée de cette Cabane à pomme. Parmi les autres activités proposées : labyrinthe de maïs, tour d’hélicoptère, randonnées à travers le verger, feu de joie avec grillades sucrées et salées, balade en tracteur, dégustation de cidres et bien plus.

La Cabane (d’automne) du Coureur des Bois

Photo fournie par la Cabane du Coureur

Pour deux jours seulement, soit le 23 septembre et le 7 octobre, La Cabane du Coureur reprend vie ! En attendant la saison des sucres, le chef Jean-Sébastien Giguère et son équipe rallumeront les fourneaux de la cabane pour une dernière fois de l’année, pour ravir sa clientèle d’un festin à l’image de leur réputation : gourmand et raffiné. Le repas sera composé de trois « vagues » : deux salées composées de cinq plats à partager (côtes levées teriyaki, soupe de courge, rillettes de canard et foie gras, saumon fumé sucré-salé, gnocchi, poisson et bien plus), pour terminer avec une vague de desserts, où crêpe frite au beurre d’érable et tiramisu aux pommes seront notamment servis. De quoi patienter jusqu’à la saison des sucres !

Centre d’interprétation de la canneberge

Photo fournie par le Centre d’interprétation de la canneberge

Vous êtes-vous déjà demandé comment la récolte de canneberges se faisait ? Vous risquez d’être surpris ! Au Centre d’interprétation de la canneberge, à Saint-Louis-de-Blandford, il est non seulement possible de visiter les installations, mais aussi d’enfiler les bottes pour (doucement) sauter pieds joints dans une piscine de canneberges. Comme la récolte se fait de fin septembre à fin octobre, la cannebergerie offre la possibilité au public de réserver une excursion en charrette du 28 septembre au 15 octobre.

Centre d’interprétation de la courge

Photo fournie par le Centre d’interprétation de la courge

Tout le monde connaît la cueillette des pommes, mais saviez-vous que récolter des courges est une activité tout aussi plaisante et physique ? Petits et grands se donnent rendez-vous dans les champs, brouette à la main, à soigneusement sélectionner parmi une vingtaine de variétés de courges de toutes les formes et de toutes les couleurs : voici une activité aussi originale que ludique ! Après la récolte, il est possible de prolonger l’expérience en s’attablant au bistro où grignotines, fromages, charcuteries et vins du domaine (Vignoble Les Vents d’Ange) peuvent être dégustés.

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.