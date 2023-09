Après un vendredi ensoleillé, météo mi-figue mi-raisin pour le week-end

Les Québécois devront profiter du plein soleil en vigueur vendredi, puisque la province risque de connaître une météo en dents de scie durant la fin de semaine.

Le temps sera donc ensoleillé presque partout au Québec, si l’on excepte certains secteurs de l’est de la province où des éclaircies sont tout de même prévues durant la journée de vendredi.

En Outaouais, à Montréal, à Québec ou au Saguenay, aucun nuage ne viendrait perturber cette sensation de temps estival, même si les températures resteront dans les normales saisonnières.

En revanche, samedi le ciel sera couvert avec des nuages plus bas entraînant une légère chute du mercure, sauf dans l’ouest du Québec où le soleil brillera de mille feux.

Mis à part les secteurs de l’est du Québec, le temps ensoleillé va se généraliser dimanche dans la plupart des régions de la province avec, des températures confortables de plus de 22 degrés.

À Montréal, par exemple, le temps ensoleillé sous un ciel azuré sera accompagné par des températures de 23 degrés, selon Environnement Canada.

Dans l’est de la province, le week-end sera perturbé par l’ouragan Lee qui va frapper les Maritimes, entraînant beaucoup de pluie.

L’ennuagement sera accompagné d’averses sur plusieurs secteurs de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et, surtout, de la Gaspésie qui va écoper.

L’Ouragan Lee risque d’affecter l’est du Québec

La Gaspésie et certains secteurs de l’est du Québec seront impactés par les effets secondaires de l’ouragan Lee qui risque de frapper les Maritimes samedi.

«L'ouragan Lee gagnera l'ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick samedi, et s'accompagnera de pluie forte, de vents violents et de grosses vagues», selon l’agence fédérale.

Environnement Canada anticipe beaucoup de précipitations sur la Gaspésie, qui recevra plus de 50 millimètres de pluie, tandis que des vents forts balayeront toute la région.