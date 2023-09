Bruno Marchand invite les ministres à être «en colère» pour lutter contre l’itinérance

À la clôture d’un sommet municipal sur l’itinérance, Bruno Marchand a appelé vendredi les ministres du gouvernement du Québec, incluant le premier ministre Legault, à s’indigner et à être « en colère » pour en arriver ultimement à « un Québec sans itinérance ».

« Soyez notre colère. Soyez ambitieux. Montrez-nous la voie (...) Le Québec dont on rêve, c’est un Québec qui refuse d’abdiquer et qui en fait (de l’itinérance) un enjeu national », a lancé le maire de Québec devant ses homologues de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de deux ministres provinciaux.

Faisant front commun, les maires des principales villes ont semblé être restés sur leur faim à l’issue du sommet et des annonces du ministre des Services sociaux, Lionel Carmant.

Ce dernier a promis qu’un nouveau recensement du nombre d’itinérants aura lieu en 2024 et il a confirmé une aide d’urgence de 15,5 millions$ pour les refuges à l’approche de l’hiver.

Comité ministériel demandé

Tout en saluant ce « pas dans la bonne direction », les édiles municipaux ont surtout appelé à la constitution rapide d’un « comité ministériel » sur lequel siégerait prioritairement le ministre des Finances, Éric Girard. L’idée est d’obtenir les sommes dont les Villes ont besoin lors de la mise à jour budgétaire de l’automne, ont-ils fait valoir.

« Pour l’itinérance, la solution ne viendra pas d’un seul homme, d’un ministre (...) Il faut envoyer un réel message à tous les Québécois qui sont extrêmement préoccupés par la crise de l’itinérance et la crise du logement », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Appelé à réagir, le ministre Carmant a soutenu que ce comité ministériel « existe déjà », mais qu’il va intensifier ses échanges.

Une absence ministérielle critiquée

L’absence du sommet de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a été remarquée et critiquée par des députés du Parti libéral et de Québec solidaire.

Interrogé là-dessus, le maire Marchand a glissé ceci : « Je ne peux pas vous dire si elle a été invitée ou pas. Tous les ministres étaient bienvenus. Ça fait six mois que ça s’organise. Les gens sont au courant. Si elle avait voulu être là, elle aurait pu être là. On lui aurait déroulé le tapis rouge ».

De son côté, M. Carmant a soutenu que c’est lui qui représentait le gouvernement du Québec à cet événement auquel a également assisté son homologue, responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Une pique à Trudeau

Dès l’ouverture du sommet, le président de l’UMQ, Martin Damphousse, a envoyé une pique au premier ministre Justin Trudeau. Ce dernier a récemment jeté la pierre aux Municipalités en déplorant leur lenteur dans la mise en place de son plan pour le logement.

« Au Québec, nous avons 900 millions$ réservés pour nous (dans le cadre du Fonds fédéral pour accélérer la construction de logements). Aujourd’hui, le milieu municipal est en attente. On ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que nous dépendons d’une entente entre Québec et le fédéral. Sans cette entente, on ne peut rien faire. L’argent reste gelé », déploré M. Damphousse.

Ce qu'ils ont dit

« Quelqu’un me disait ‘est-ce que vous acceptez la main tendue de M. Carmant?’ Bien sûr. Et je prendrais son bras aussi », France Bélisle, mairesse de Gatineau.

« La première décision que j’ai eu à prendre comme mairesse, après mon élection, c’est celle du démantèlement d’un campement à Sherbrooke sous un pont. C’est un enjeu avec lequel on doit composer », mairesse de Sherbrooke, Evelyne Beaudin.

« C’est rassurant d’entendre le ministre Carmant et la ministre Duranceau dire que : Oui, il y a une crise de l’itinérance, une crise du logement. Le constat est fait. C’est quelque chose qu’on disait depuis longtemps. Maintenant, comment on va plus loin? », Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Ne pas voir le premier ministre ni la ministre de l’Habitation ici (au sommet sur l’itinérance), on trouve ça très inquiétant », Étienne Grandmont, député de Québec solidaire.

« Moi, je suis présente. Je suis porte-parole en matière d’Habitation. Je crois qu’elle (France-Élaine Duranceau) aurait dû être présente », Virginie Dufour, députée libérale.