«C'est certain que ça a augmenté»: les nouveaux chiffres sur l'itinérance du gouvernement probablement déjà périmés

Les nouveaux chiffres sur le nombre d’itinérants au Québec sont probablement déjà périmés, avertissent des acteurs du milieu, qui constatent que la situation continue de s’aggraver depuis un an.

« C’est sûr et certain que ça a augmenté. Je ne pense pas que ça aille en diminuant », martèle Gino Gosselin, qui est intervenant depuis plus de 30 ans à la Mission Old Brewery au centre-ville de Montréal.

Les chiffres dévoilés hier par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui font état de 10 000 itinérants partout au Québec datent en effet d’un recensement effectué en octobre 2022. Depuis, il y a encore plus de gens qui se sont retrouvés dans la rue, croit M. Gosselin.

Il mentionne deux tendances lourdes qui sont actuellement difficiles à contrer : la drogue de plus en plus forte qui rend des sans-abri « dysfonctionnels » et la hausse du coût de la vie.

Beaucoup de gens qui ne font pas partie du décompte vivent ces problèmes et « ont carrément un pied dedans [l’itinérance] », souligne M. Gosselin.

« Dans nos ressources, c’est plein constamment, on voit les campements qui se multiplient. Le chiffre est probablement sous-estimé », croit également Marie-Pier Therrien, directrice des communications de l’organisme.

Photo Olivier Faucher

« La solution c’est le logement. Il faut contenir en offrant des services de santé. Il va falloir que tout le monde se mette ensemble et qu’il y ait des porteurs de ballons au lieu de se lancer la balle », conclut-elle.