Coupe Davis: le Canada doit encore patienter pour sa qualification

Le Canada avait l’opportunité de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Davis sans jouer, vendredi, mais la défaite du Chili face à l’Italie forcera le groupe du capitaine Frank Dancevic à patienter.

L’unifolié n’avait qu’une victoire du Chili sur les trois matchs à espérer. Or, l’Italie a blanchi 3 à 0 le pays d’Amérique du Sud, redonnant le sourire à ses partisans à Bologne après sa déconfiture face au Canada.

Matteo Arnaldi a débuté la journée avec une victoire en trois manches sur Cristian Garin et Lorenzo Sonego l’a imité face au tenace Nicolas Jarry. En double, deux bris d’égalité ont été nécessaires, mais Sonego et Lorenzo Musetti l’ont emporté à l’arraché sur Tomas Barrios Vera et Alejandro Tabilo.

Ainsi, le Canada se préparera à affronter le Chili, samedi, en tant que meneur incontesté du groupe A. Il a balayé coup sur coup l’Italie et la Suède grâce à des performances inspirées des Québécois Alexis Galarneau et Gabriel Diallo, ainsi que du vétéran Vasek Pospisil.

«C’était un match important pour le Canada. Nous nous rapprochons de notre objectif d’accéder aux quarts de finale, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir», avait déclaré ce dernier après sa victoire sur Leo Borg, de la Suède, jeudi.

Quelques petits efforts

En gagnant quelques manches face au Chili, le Canada assurera sa place pour la phase éliminatoire à Malaga, en novembre, même s’il perd ses trois parties. Rappelons que les deux meilleurs pays de chaque groupe accéderont aux quarts.

En simple, Diallo et Galarneau ont rapidement fait oublier l’absence de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov, mais les deux jeunes hommes devront demeurer constants. Classés respectivement aux 158e et 200e échelons du classement de l’ATP, ils ont causé toute une surprise en battant Musetti (18e) et Sonego (38e), et feront de nouveau face à de la compétition sérieuse.

Jarry est ni plus ni moins l’un des meilleurs joueurs du circuit masculin en 2023. L’athlète de 27 ans figure au 22e rang mondial, un sommet en carrière. En début d’année, il ne faisait pas même partie du top 150, mais il est revenu parmi l’élite grâce à une fiche de 29-14 et deux titres.

Garin devrait être l’autre joueur de simple et il est reconnu pour causer des surprises. La 103e raquette mondiale a déjà fait partie du top 20, en 2021, et a notamment atteint les quarts de finale à Wimbledon l’an dernier.

Historiquement, le Canada a le dessus sur le Chili. Leur dernier duel remonte à 2016, et l’unifolié l’avait emporté 5 à 0 à Halifax. Pospisil et un très jeune Shapovalov étaient les têtes d’affiche des favoris locaux.

«Nous allons sur le court et nous détestons perdre ou nous adorons gagner. Nous ne nous laissons jamais faire sans se battre et nous l’avons montré au cours des derniers jours», avait annoncé Pospisil jeudi, résumant bien la pensée de ses coéquipiers jusqu’à présent.