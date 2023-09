Découvrez la quantité de café nécessaire pour réduire le stress et l’anxiété

Selon une récente étude, le nombre de tasses de café qu’un individu consomme peut avoir un lien avec l’anxiété et le risque de dépression.

L'étude, publiée en août dans Psychiatry Research, a révélé que les personnes qui consommaient deux à trois tasses de café par jour présentaient un risque plus faible de dépression et d'anxiété.

Les personnes qui buvaient une à deux tasses de café quotidiennement présentaient un risque faible de développer une dépression et de souffrir d’anxiété. Toutefois, cela n’était pas au même degré que les individus qui en consommaient deux à trois tasses par jour, selon l'étude.

D’un autre côté, les amateurs de café qui boivent quotidiennement plus de six tasses de café présentaient un risque plus élevé de dépression et d’anxiété.

Café et santé mentale

Les chercheurs ont déclaré que la caféine, un composant clé du café, serait le facteur qui influencerait la santé mentale.

L'étude a porté sur 152 821 personnes qui ont répondu à des questionnaires en ligne sur la santé mentale dans le cadre de l'ensemble de données de la UK Biobank, au Royaume-Uni.

Les données sur la consommation de café ont été obtenues à partir de questionnaires en ligne remplis entre 2006 et 2010, tandis que les données sur les troubles mentaux provenaient de diverses sources, selon l'étude.

Les résultats ont montré que 81 % des participants consommaient du café. Parmi cette proportion, 41 % buvaient de deux à trois tasses par jour, 28 % buvaient une tasse et le reste en buvait plus de trois.