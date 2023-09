Devils : Une place pour celui qui a suivi Slafkovsky?

La saison 2023-2024 pourrait être celle de l’entrée dans la Ligue nationale de hockey pour celui qui a été sélectionné tout juste après Juraj Slafkovsky au repêchage de 2022 : Simon Nemec.

Les Devils du New Jersey ont jeté leur dévolu sur le défenseur slovaque avec le deuxième tour de parole de la séance présentée à Montréal. Ils ont ensuite joué de patience avec le jeune homme, qui est allé apprendre les rudiments du hockey nord-américain avec leur club-école des Comets d’Utica.

Nemec a connu une superbe saison dans la Ligue américaine, amassant 34 points en 65 matchs de saison régulière et conservant un différentiel de +13. L’adolescent de 19 ans était habitué à jouer avec des hommes, et ç’a paru rapidement.

«Nous savons que nous avons un joueur spécial», a indiqué l’entraîneur-chef des Comets, Kevin Dineen, en entrevue vendredi avec le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je me demande si nous devrions penser aux six à huit prochains mois ou si nous devrions songer aux prochaines 10 à 15 années, parce que je ne suis pas inquiet du moment que “Nemo” amorcera sa carrière dans la LNH. Ça arrivera, parce qu’il est un jeune tellement talentueux et dévoué», a ajouté l’ex-hockeyeur québécois.

Nemec lui-même s’attend à débuter la saison à Utica, bien que quelques rencontres dans le circuit Bettman pourraient s’offrir à lui. Le groupe des Devils à la ligne bleue semble déjà bien en place, surtout que Luke Hughes se battra lui aussi pour un poste.

Plus complet

Le produit du Nitra MHC a d’abord été repéré pour son talent offensif, lui qui a récolté 26 points en 39 matchs dans la ligue élite slovaque à tout juste 18 ans. Nemec ajoute maintenant des cordes à son arc dans le but d’être plus responsable défensivement.

«Je crois avoir amélioré mon jeu défensif à cause des infériorités numériques. Je n’avais jamais joué à court d’un homme auparavant, mais l’an dernier, j’y ai joué davantage que sur le jeu de puissance et je pense avoir trouvé mes marques», a expliqué l’espoir de premier plan.

«Il est un jeune homme très mature et il doit savoir qu’il peut avoir un impact réel même s’il n’est pas sur la feuille de pointage. Tu peux aussi tuer des pénalités», a assuré Dineen.

Le jeu physique est aussi un aspect à polir dans le cas de Nemec. Les ajustements sont minimes et il faut s’attendre à voir le Slovaque sur les patinoires du circuit Bettman plus tôt que tard.