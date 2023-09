Théâtre Le Trident: Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres lance de bien belle façon la 53e saison

En jumelant deux œuvres de Michel Tremblay qui sont séparées par 50 ans, Maxime Robin a eu du flair. Il livre avec Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres, un objet théâtral fort divertissant, songé, émouvant et surtout réussi.

À l’affiche jusqu’au 7 octobre au Trident, Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres tourne autour de Claude « Hosanna » Lemieux. Un personnage inventé par Tremblay pour la pièce de théâtre Hosanna, jouée en 1973, qui racontait l’histoire d'un jeune homme, à la recherche de son identité, qui quitte Saint-Eustache pour se retrouver sur la « main » de l'époque à Montréal.

Dans La Shéhérazade des pauvres, roman publié en juin, Hosanna, âgé de 75 ans, se livre à un jeune journaliste qui veut en apprendre plus sur ce qu’était la scène « queer » des années 60 et 70 è Montréal. Des années où les travestis s’éclataient solidement et royalement.

Maxime Robin, qui signe une première mise en scène au Trident, propose une série d’aller-retour entre le présent et le passé. C’est dynamique, coloré et rythmé. Les personnages de Sandra, Cuirette et la Duchesse de Langeais sont plus grands que nature et leur langue est bien carrée et bien affilée.

Stéphane Bourgeois

Sur son balcon, à l’étage, Claude, en peignoir, « fausse cigarette » à la main et entouré de bouteilles d’alcool, raconte son histoire au journaliste Yannick (Carla Mezquita Honhon).

On retrouve quelques clins d’œil amusants à la pandémie, sur l’actuel débat sur les identités de genres et sur les menteries, toutes catégories, des politiciens.

Les souvenirs de Claude prennent ensuite vie dans un superbe décor où l’on retrouve l’appartement de Hosanna lorsqu’il débarque à Montréal, un cabaret, la moto de Cuirette, des costumes et une affiche lumineuse d’une pharmacie.

Émouvant et dramatique

Le Claude septuagénaire est interprété par Luc Provost, connu pour son personnage de Mado Lamothe. Sans ses flamboyants costumes, Luc Provost est solide avec ses mimiques, sa gestuelle et ses interventions. Il y a du plaisir à voir son talent se déployer en dehors de Mado Lamothe. Une sortie hors-Mado totalement réussie.

Maxime Robin offre un beau clin d’œil en ramenant Jacques Leblanc dans le rôle de la Duchesse de Langeais qu’il avait interprété brillamment à l’hiver 2019 sur ses mêmes planches.

Stéphane Bourgeois

La Hosanna plus jeune est jouée par Vincent Roy. Le jeune comédien excelle à nouveau et qui habite parfaitement ce personnage à la recherche de son identité. Tout comme Jonathan Gagnon (Sandra), Gabriel Fournier (Cuirette), Jacques Leblanc (la Duchesse de Langeais) et Valérie Laroche qui campe plusieurs personnages, qui chante et qui survole la scène en patins à roulettes comme si elle avait fait ça toute sa vie. L'actrice chante habilement Les moulins de mon cœur de Legrand, Dufresne et même Elvis. Josef Asselin et Philomène Robitaille jouent en alternance Claude enfant.

D’une durée de deux heures et dix, avec entracte, Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres se déploie en deux temps. Une première partie éclatée, colorée et avec beaucoup d’humour et un segment final plus dramatique. Un segment ou Claude raconte sa chute, humilié, sur la scène du Hawaiian Lounge en personnifiant l’actrice Elizabeth Taylor qu’il vénère.

Stéphane Bourgeois

Un segment ou Claude a de la difficulté avec son identité et vit difficilement le poids de la différence. Il vit, pour s’éclater, comme une femme, mais il est un homme dans la réalité. Un segment émouvant et jumelé à une finale lumineuse, bien amenée et bien pensée.

À la fin de la pièce, le public s’est levé d’un bloc, incluant Michel Tremblay, qui était présent. Avec raison. Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres est un objet théâtral de grande qualité et qui lance de bien belle façon de lancer la 53e saison du Trident. Du grand et du très bon théâtre. Comme c’est souvent le cas avec les œuvres de Tremblay.