Emil Heineman vise un rôle en particulier

Même s'il a déjà goûté au hockey chez les professionnels, Emil Heineman ne prend pas le camp des recrues des Canadiens à la légère.

Il le voit même comme le tremplin idéal dans le but de connaître une bonne saison. C'est du moins ce qu'il a déclaré aux membres des médias lors de son point de presse, vendredi.

«Je sens que c'est l'occasion parfaite de me préparer pour le vrai camp. Je veux être un leader et me développer dans cet aspect aussi. Je suis ici pour impressionner, mais je veux avoir l'esprit ouvert. Je ferai de mon mieux. J'ai hâte de jouer.»

Celui qui a disputé 11 rencontres avec le Rocket de Laval, la saison dernière, affirme également que les partisans n'ont pas encore vu la meilleure version de lui-même.

«Je suis encore jeune et je n'ai pas atteint mon plein potentiel. Je suis toujours en train de me développer. Je dois bien comprendre ce que ça prend pour m'établir au plus haut niveau. J'ai bien appris de mon passage à Laval, la saison dernière.»

Voyez le point de presse en question dans la vidéo ci-dessus.