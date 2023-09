En quelques minutes: un avion d’United Airlines chute de plus de 8000 mètres d’altitude

Les passagers d’un vol d’United Airlines ont dû avoir toute une frayeur cette semaine lorsque leur avion en partance de New York a plongé de plus de 8000 mètres en à peine dix minutes et a été contraint de faire demi-tour.

Devant se rendre à Rome, le vol 510 de la compagnie aérienne américaine a finalement à peine eu le temps de se rendre au-dessus de l’Atlantique avant de rencontrer un problème, selon les données de Flight Aware.

Un peu plus de 45 minutes après le décollage de Newark, l’avion a enregistré une impressionnante chute de 8000 mètres d’altitude en un peu moins de 10 minutes, avant de se stabiliser à 2700 mètres et d’atterrir à son aéroport de départ.

CAPTURE TIRÉE DU SITE DE FLIGHTAWARE

L’appareil aurait fait demi-tour «pour remédier à une éventuelle perte de pression dans la cabine», a déclaré un porte-parole d’United Airlines au «New York Post».

«Le vol a atterri en toute sécurité et il n'y a jamais eu de perte de pression dans la cabine», a-t-il ajouté.

Selon le média, les 270 passagers à destination de l’Italie sont tout de même arrivés à leur destination en embarquant dans un autre avion de la compagnie.