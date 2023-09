Fondation Hôtel-Dieu de Lévis: 24e édition de la Dégustation de prestige

La 24e édition de la Dégustation de prestige, sous la coprésidence d’honneur de M. Hugo Bélanger, Vice-président, Services financiers à l’entreprise Rive-Sud de Québec/Beauce/Bois-Francs chez RBC Banque Royale et de M. Michel Parent, président de Logisco, aura lieu le 5 octobre 2023 au Lévis Centre des congrès. Plus de 700 personnes représentant la communauté médicale, le monde des affaires et politique participeront à l’événement philanthropique de la rentrée! Une présentation de Dessercom, la Dégustation de prestige vous permettra de découvrir 8 vins ou alcools de la région de Bordeaux, en plus de déguster un repas gastronomique 4 services.

►Pour informations, visitez fhdl.ca.